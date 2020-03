Por falta de insumos, protesta personal del IMSS en CDMX

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Personal de salud del Hospital General de Zona No. 27 del IMSS, en la Ciudad de México, bloquearon la Avenida Eje 2 Norte con Lerdo para exigir que se les surtan de los insumos necesarios para atender a pacientes durante la contingencia por el coronavirus en el país.



Sandra Cruz, enfermera del área de Urgencias, dijo que en dicha unidad médica faltan cubrebocas desde hace meses y otros materiales para atender a posibles pacientes infecciosos.



Asimismo, aseguró que no cuentan con gel antibacterial para manos, cubrebocas N95, tiras reactivas y tampoco con goggles ni sondas de aspiración para los pacientes que requieren apoyo ventilatorio.



Al grito de "¡queremos material!, médicos, enfermeras, personal de limpieza e higiene y familiares de pacientes protestan a la altura del Centro de Convenciones Tlatelolco.



Cabe señalar que este hospital no forma parte de los cinco designados, al momento, para atender a personas positivas a Covid-19 en la Ciudad de México.



Sin embargo la enfermera dijo que deben estar preparados por si se registra un gran número de enfermos que requieran hospitalización y les transfieren algunos pacientes.



Con información de xeu.com