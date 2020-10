Por falta de oportunidades, Aylín Mujica llora en plena en entrevista en vivo

Escuchar Nota

“Soy una afortunada, creo que muy afortunada. Estamos viviendo tiempos y uno como actor dice ‘vivo de esto’ y te preguntas por dónde se va a abrir la puerta o por dónde vas a seguir haciendo lo que más te gusta”, compartió Aylín entre lágrimas.

“Uno tiene que seguir adelante, y viene una oportunidad como esta… De verdad que algo bueno hice, me escucharon allá arriba”, expresó.

La actriz Aylín Mujica anunció su regreso a los escenarios con la puesta en escena, pero no todo ha sido sencillo en estos días, como lo dejó claro al llorar en entrevista.Y es que hace tan solo una semana comenzaron a circular rumores al respecto del, debido a que no se había presentado a ningún ensayo de esta producción de Alex Gou.Sin embargo, parece que las cosas cambiaron para Aylín Mujica, pues todo indica queLa actriz se presentó en el programa “De primera mano”, donde no pudo contener las lágrimas debido al agradecimiento que manifestó a los productores y a los “Mascabrothers” por darle la oportunidad de trabajar en estos tiempos difíciles.Mujica contó que ha sido muy complicado saber qué viene para ella debido a que sabe quehasta antes de la llegada del coronavirus.La actriz dijo sentirse agradecida porque tenía miedo ante lo que ocurre con el coronavirus, y dijo que eso la hizo reflexionar.No cabe duda que la actriz está más comprometida que nunca para lograr dar lo mejor de sí en esta nueva puesta en escena que se desarrollará en medio de una pandemia que ha afectado al mundo.