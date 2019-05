Por falta de pagó exhumarán cien cadáveres de cementerio

Las autoridades del Cementerio General de Quetzaltenango, Guatemala comenzarán las exhumaciones en las próximas semanas porque los familiares de los difuntos dejaron de pagar el alquiler de los nichos municipales.Obdulio Morales, administrador de la necrópolis, expuso que cuentan con los permisos correspondientes del Ministerio de Salud para extraer los restos y trasladarlos al osario municipal donde podrán ser reclamados por los familiares, publica Prensa Libre La lista con los cien cadáveres contiene la fecha de exhumación y del último pago efectuado por el arrendamiento, hay casos con morosidad desde el año 1998 y recientemente desde el 2011.El proceso para extraer las osamentas comenzó en febrero del 2017 cuando la administración del cementerio informó a la comuna que ya no había espacio para depositar más cadáveres.El contrato por el arrendamiento del nicho municipal es por seis años, tiene un valor de Q112 y el convenio puede prorrogarse varias veces hasta que la familia necesite colocar otro difunto, entonces deberá efectuarse una exhumación que tiene un costo de Q109.A la fecha, pocas personas se han acercado a la administración del cementerio para conocer si el nombre de algún familiar figura en la lista de exhumaciones.En año pasado los datos de 38 nichos para menores y 172 de adultos fueron actualizados por familiares que se pusieron al día con sus pagos.Los nichos municipales que contienen los restos de quetzaltecos connotados no forman parte de la lista, comentó Morales.Los nichos que queden desocupados no serán dados en alquiler a nuevas personas, aclaró Obdulio Morales. La comuna tomó esa decisión debido a que la Contraloría General de Cuentas el año pasado sancionó al Concejo por irregularidades y por no tener registros contables en el cementerio.“Si una familia se pone al día con los pagos, también deberá pagar la exhumación y tendrá derecho a colocar otro difunto que sea su pariente”, indicó Morales.A la fecha, en los nichos municipales están depositados los restos de mil 575 adultos y 873 menores de edad.