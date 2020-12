¡Por fin!; inicia vacunación, pero sigue contingencia

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Con la llegada del primer lote de vacunas de Pfizer contra el Covid-19 al 69 Batallón de Infantería en Saltillo este lunes, ha dado comienzo la primera fase de la campaña que según las autoridades federales, podría extenderse hasta finales de 2021.



Cuatro elementos de la primera línea de defensa contra el nuevo coronavirus fueron elegidos para recibir esta vacuna, que llegó poco después de las 6:30 de la mañana a las instalaciones militares en medio de un fuerte operativo de seguridad compuesto por la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía y autoridades de Salud.



Nueve cajas con mil 755 frascos y 8 mil 775 dosis fueron descargadas en las instalaciones militares, de donde se repartieron de la siguiente manera: 2 mil 925 dosis para la Región Sureste, una cantidad idéntica para La Laguna, mil 950 para la Región Norte y Carbonífera, y 975 para la Región Centro.



La primera persona en recibir la vacuna en Coahuila fue Érika Trinidad Escobedo Torres, coordinadora de enfermeras del área Covid del Hospital General de Saltillo, quien ha vivido de cerca la tragedia de perder a un familiar por este virus.



“Uno de mis tíos falleció hace poco, no estaba aquí cerca conmigo, sin embargo pues sí es triste, y es más doloroso no poder acompañar a la familia, reconfortarla con un abrazo, darles palabras de aliento, mas que lo que podemos hacer llegar a través de texto o de una llamada telefónica”, dijo Érika Trinidad Escobedo Torres, coordinadora de enfermeras del área Covid del Hospital General de Saltillo, primera persona en recibir la vacuna contra el virus en Coahuila.



-¿Sientes miedo?



“Miedo, porque ves la situación de los pacientes dentro del área, entonces tú dices ‘a mí no me gustaría estar de esa manera’, pero nos cuidamos”.



El grupo que conformó a los primeros vacunados estuvo integrado además por la enfermera Griselda Araceli Nieto Rivera, jefa de Enfermería de la Clínica 2 del IMSS; Antonio Roberto Santiago Celorio, camillero del Hospital del ISSSTE, y el teniente coronel Víctor Manuel Luna Ayala, médico de la Secretaría de la Defensa Nacional.



En su intervención, la representante del Gobierno federal, Miriam Veras Godoy, directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, dijo que el inicio de la vacunación no implica el término de la pandemia.



“Para poder bajar la curva de la enfermedad, tenemos que hacer mucho. No es ya hoy empezamos a vacunar y ya en febrero todos felices y contentos haciendo fiestas, no, por favor. Para que podamos disminuir la curva necesitamos vacunar al menos al 75% de la población. Esta es nuestra meta a diciembre del 2021”.



El gobernador Miguel Riquelme dijo que Coahuila reafirma su compromiso de colaboración con el Gobierno federal, para llevar a buen término la fase de vacunación, la cual es igual de complicada que todas las fases de la pandemia que ha vivido el mundo.



“Cabe mencionar que esto no ha terminado, que hoy además de tener una contención contra el virus, de tener el trabajo de la reactivación económica, también tenemos la responsabilidad de aplicar de manera correcta todo el protocolo que en materia de vacunación viene hoy destinado por parte del Gobierno federal”.