Por fin llega a México, el inspirador documental de Danny Trejo

"Creo que mi historia de vida es sobre redención"



"Cuando estaba en la celda de aislamiento, solía actuar escenas de 'El Mago de Oz'. Solía recrear 'El Jorobado de Notre Dame', en mi celda, solo. Es una forma de controlar tu insanidad. El problema de la prisión es que puedes pasar del humor a matar a alguien, en un instante", reconoció en exclusiva para REFORMA.



"Sé que los actores me odian cuando digo que (actuar) lo hago por el dinero, pero no me metí en esto para ser actor, ¡me metí porque me pagaban 50 dólares por ser un extra en una película!", reconoció.



"Al inicio yo era el 'Preso No. 1', 'Cholo No. 1', 'Vato Malo No.1'. Así los primeros cinco años. ¡Pero estaba ganando 320 dólares al día! Estaba feliz de ser 'Cholo No. 1' todo el día", recordó Trejo, de 76 años.



"He trabajado mucho con correccionales para menores y secundarias, y me he dado cuenta que hay muchísimos jóvenes que sienten que no valen nada y cuyos padres no tienen tiempo para ellos".



"Lo peor que les pudo pasar a estos chicos es el internet y los videojuegos, porque eso los aliena más", puntualiza Trejo.



.- Después de pasar por varios festivales de cine y tras gozar de un estreno VOD en Estados Unidos,tras haber pasado por un periodo marcado, hoyY es por eso que te contamos por qué no puedes perderte este documental.Bajo la dirección del galardonado cineastaLa cinta cuenta con entrevistas a familiares y amigos cercanos a Trejo, como el cineasta Robert Rodríguez y los actores Michelle Rodríguez y Donald Logue., coleccionar asaltos a mano armada en su adolescencia y pasar varios años en las prisiones más peligrosas de Estados Unidos son experiencias que Trejo recuerda con humor, cosa que no podría hacer si no tuviera en su cuerpo sangre mexicana.en la Calle Temple Street, en el barrio de Echo Park, ubicado en Los Ángeles, California.Alice Rivera y Dionisio "Dan" Trejo, que se dedicaba a la construcción.A lo largo del documental,, en donde ha trabajado en poco más de 300 películas.Tras salir de la cárcel y volverse concejero juvenil,, el primer filme de su carrera, donde mostró sus habilidades como campeón de boxeo, adquiridas en la Prisión Estatal de San Quentin, mismas que enseñó al protagonista del filme, Eric Roberts.Trailer de 'Runnaway Train' (1985), la primera cinta donde participó Trejo.Hoy, 35 años después de haber salido de la cárcel,Sin embargo,y descubrió la redención a través de la consejería a jóvenes presidiarios y adictos.Además,, a las cuales no solo les ha donado comida a través de sus restaurantes de Trejo's Tacos, sino que también ha comprado juguetes para los niños de la región y ha trabajado en refugios para animales.No te pierdas el documental,