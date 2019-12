Por frente frío 23 llaman a proteger a estudiantes en Coahuila

Conoce en la Perspectiva #Meteorológica los efectos que ocasiona en #México el #FrenteFrío No. 23 y una ciculación anticiclónica. Más información en https://t.co/nN4aGahvyl pic.twitter.com/IQjLmzjOk1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 16, 2019

, llama la Secretaría de Educación a abrigar bien a los niños al momento de llevarlos a la escuela, y deja a criterio de los padres de familia el enviar o no a sus hijos en caso de presentar alguna enfermedad., recalcó que no hay suspensión de clases, pero los padres deben tomar precauciones ante el frente frío que afecta al norte del País.González Calderón recordó los criterios para justificar faltas o retardos ante las bajas temperaturas en esta temporada invernal, sin embargo recomendó ser puntuales, respetar los horarios y forjar en los niños la cultura de la responsabilidad.cuando se registren temperaturas bajo cero, mientras que recalcó que en las escuelas los docentes estarán presentes para atender a todos los niños que arriben a las mismas.En cuanto a los criterios, hizo hincapié que en Educación Inicial y Preescolar, cuando el termómetro se encuentre media hora antes de la entrada a los cero grados centígrados (0°C), los maestros justifican las faltas o retardos. Para esto recomendó estar al pendiente del servicio meteorológico que se difunde a través de distintos medios.En tanto, dejó a criterio de los directores de escuelas y padres de familia la suspensión de clases, a fin de evitar enfermedades entre los escolares de Primaria y Secundaria, principalmente., con heladas en zonas montañosas de Coahuila.Recomendó González Calderón a los padres poner a sus hijos ropa abrigadora y evitar los cambios bruscos de temperatura, evitar contagios limitando la convivencia con personas que tengan síntomas de enfermedades respiratorias, consumir alimentos nutritivos altos en Vitamina C, y ante cualquier malestar, acudir al médico.