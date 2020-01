Por ‘groseros’, 92 mil usuarios de Uber fueron eliminados

Escuchar Nota

“El respeto mutuo es la clave para que, tanto usuarios como socios conductores o socios repartidores, tengan una gran experiencia con nuestra plataforma. Por eso es importante que toda la comunidad de Uber tenga conocimiento de estas pautas de convivencia, pues influyen en las calificaciones que recibimos y que entregamos al finalizar un recorrido o entrega a través de las apps de Uber y Uber Eats”, señaló Cecilia Román, gerente de comunicación de seguridad en Uber.

Para reforzar las conductas que deben caracterizar a la comunidad de, la app ha mejorado sus Guías Comunitarias para 2020.Más dedefinitivamente de las apps dedurante el 2019 por faltas a las Guías Comunitarias y Términos y Condiciones de uso.Con la finalidad de fomentar elen cada viaje, la empresa de tecnología anunció una nueva actualización de estas guías de convivencia, buscando que sean más sencillas y accesibles.De esta forma, en las, se destacan tres principios: tratar a todos con amabilidad y respeto; ayudar a otros a mantenerse seguros; y respetar la ley.“Muchos usuarios no saben que también reciben una. Como parte de la actualización de estasrealizará revisiones periódicas de las calificaciones que reciben los usuarios y de encontrarse puntajes con bajo promedio, dichas cuentas podrían ser desactivadas. Antes de que esto pase, los usuarios recibirán consejos para fomentar un comportamiento adecuado, como evitar dejar basura en el vehículo o evitar incitar a los socios conductores o socios repartidores a que excedan el límite de velocidad. Los usuarios tendrán oportunidades suficientes para mejorar su calificación antes de perder el acceso”, precisó Román.A fin de mantener una buena calificación como usuario en, y de continuar promoviendo la mejor experiencia en cada viaje, la empresa hace también las siguientes recomendaciones:Latiene una política de cero tolerancia a actos de discriminación de cualquier tipo.Incurrir en un acto de este tipo puede llevar a que cualquiera de las partes pierda su cuenta en laAsimismo, lasdeno permiten contactos físicos de ningún tipo, sin importar la razón.Los usuarios deben recordar que los niños o menores de edad no deben realizar viajes a través de la app desin acompañamiento de un adulto.Es importante que los usuarios consideren que lano está diseñada para transportar paquetería, pues no existe forma de dar seguimiento a un objeto enviado sin supervisión, por lo que no está permitido el envío de paquetería en ningún viaje solicitado a través de la