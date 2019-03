Por Guardia Nacional, PAN en San Lázaro advierte ajuste a presupuesto

El coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que la Cámara de Diputados deberá hacer ajustes en el presupuesto 2019 para atender la creación de la Guardia Nacional.El nuevo organismo, que contempla el despliegue de 80 mil elementos, no figura en los programas prioritarios porque al momento de la aprobación del presupuesto, el 24 de diciembre, la Guardia Nacional no existía formalmente.“Se van a tener que hacer adecuaciones, sin duda, No hay nada más caro que lo que no se tiene y lo que hoy no tenemos es seguridad”, dijo el legislador en entrevista con María Elena Meza para Milenio Televisión.El líder panista aseguró que los legisladores deberán evaluar el impacto presupuestal una vez que se haya aprobado la ley reglamentaria.“En la construcción de la ley en la materia y en la programación haremos los ajustes necesarios”, comentó.Romero Hicks reconoció el trabajo del Senado para negociar y aprobar las modificaciones al organismo, entre ellas el mando civil.“Lo que no logramos en San Lázaro, se logró en el Senado de la República y mi gran felicitación a la otra cámara”, dijo.