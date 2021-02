Por heladas, NL suspende vacunación; ‘dosis no corren riesgo’

Escuchar Nota

"Las vacunas no corren ningún riesgo, están en una red fría, en una red de congelación que está supervisada y revisada periódicamente por ingenieros biomédicos", dijo el funcionario.

a que a nivel nacional se arrancó la vacunación anticovid para adultos mayores, esto no ocurrió en eldebido a las condiciones climatológicas, sin embargo, estas dosis no corren ningún tipo de peligro, señaló la Secretaría de Salud.Luego de dar a conocer que se reprogramó la aplicación de vacunas que se contemplaba comenzar este lunes en, el secretario de Salud aseguró que las vacunas están seguras en una red fría.Advirtió que esto es importante pues las vacunas se tienen que preservar cuidadosamente para que no pierdan su efectividad.Este día se tenía planeado comenzar la vacunación para adultos mayores en diversos municipios de las, sin embargo, en Nuevo León, debido a las condiciones climatológicas que podía significar un riesgo de congelación de las vacunas y el optar por no exponer a los adultos mayores a las bajas temperaturas, el gobierno estatal determinó suspender la campaña de vacunación y reprogramarla.De tal forma que será el próximo 17 de febrero cuando se dará continuidad al plan de la Federación para inmunizar a la población adulta de los mencionados municipios.El gobierno decontempla vacunar a una población de más de 15 millones de adultos mayores en todo el país, en una segunda etapa del plan de vacunación anticovid establecido por la autoridad Federal.