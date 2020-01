Por la Autopista Saltillo-Monterrey circulan 2.5 millones de vehículos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Por la autopista Saltillo-Monterrey circulan más de 2 millones 500 mil vehículos por año, por lo que se requiere modernizar las medidas de seguridad que eviten accidentes con personas heridas y fallecidas, además de pérdidas millonarias al sector productivo y comercial cada vez que es cerrada por percances.



Es necesario establecer protocolos de seguridad y realizar un estudio de las fallas de la infraestructura que tienen ambas carreteras, la libre y la de cuota, lo cual debe ser una prioridad para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, planteó la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares.



“Otro aspecto que no hay que dejar de lado son las elevadas tarifas que se tienen que pagar para circular en esta autopista, misma que cuando se inauguró en el 2009, representaba un costo del peaje de 39 pesos, y al día de hoy, el egreso de quienes desean transitar por ella es de 92 pesos, esto solo para automóviles y pickups”.



“Considerando que el volumen anual total de vehículos supera los 2 millones 500 mil vehículos, evidentemente no existe argumento válido que justifique la mala calidad en el servicio y sobre todo la ausencia de mejoras para la seguridad de los usuarios”.



El tránsito de autos, pickups y autobuses que utilizan esta vía representa casi el 60%, por lo que es de extrema urgencia poner a consideración de las autoridades federales y de la concesionaria del servicio, la opción de que la vía sea restringida al transporte de camiones de 2 y hasta 9 ejes, que son los principales causantes de accidentes”.



Añadió que la autopista no cuenta con plan de emergencias, ambulancias, vehículos de auxilio, grúas o plan de protección para los usuarios.



Hacen falta retornos, señalamientos y acotamientos de mayor dimensión para transformar a la autopista en una ruta segura.



“Es necesario tomar cartas en el asunto y buscar soluciones para que, aún con las inclemencias del clima, sea posible hacer uso de la autopista Saltillo-Monterrey de manera segura y, además, a un precio justo… no esperemos a tragedias mayores para resolver tan grave problemática”, expresó.



Autopista Saltillo-Monterrey:



-Fue inaugurada el 10 de noviembre de 2009.



-En 2018 se registraron 33 colisiones, con 8 muertos y 26 lesionados.



-En los últimos días se registraron 2 accidentes y filas de 40 kilómetros, con saldo rojo y pérdidas millonarias.