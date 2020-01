Por licitarse compra de 1.2 millones de toneladas de carbón

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La próxima semana funcionarios de Coahuila se reunirán con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, para insistir en la licitación de la compra de 1.2 millones a 2 millones de toneladas de carbón, a los productores del estado.



“La semana entrante tendremos reunión con Bartlett, va bien, se está trabajando en la licitación, voy a convocar a las dos uniones de productores de carbón, como estuvimos en diciembre, quedaron de resolver en febrero, entonces la próxima semana vence el pazo que nos comentó Bartlett”, informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.



“Estamos esperando la audiencia y espero que se resuelva la situación del carbón, que ya es para soltar la licitación del pedido grande, las bases, cómo se va a dar, en qué condiciones y hemos trabajado en este tiempo”.



La CFE pidió transparentar el padrón de productores de carbón y se revisa empresa por empresa, física y fiscalmente, para que puedan prestar servicio a la paraestatal.



“Vamos en tiempo. Dentro de la Región Carbonífera puede haber desesperación porque, además, si no se cumplen los tiempos, estaríamos vendiendo carbón más o menos para abril, entonces, urge que en febrero se resuelva para que en marzo se lleve a cabo la adquisición de carbón”.



“Estamos buscando que la licitación sea por 1 millón 200 mil toneladas, que puedan ser licitadas para este año, o 2 millones, si es posible, y que sea a 3 ó 4 años, para que los productores tengan la facilidad de hacer compromisos financieros y que la propia Región se pueda capitalizar este mismo año”.



Una vez que se tenga plazo, volumen y precio, la Región va a tener este año una importante recuperación académica.



Explicó que el padrón de productores de carbón ha sido depurado durante las últimas compras de la CFE, y ésta última depuración es más profunda porque entran las declaraciones fiscales de cada uno de los productores.



“Es decir, que no sean empresas o productores de ocasión, sino que sean de las que realmente tienen el volumen de producción de carbón en la Región, evitando el coyotaje y que entren personas, prestanombres que no tienen absolutamente nada que hacer ahí”.



“Espero que se llegue a la transparencia necesaria para que el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, CFE, Prodemi y los propios productores de carbón, tengamos la confianza en esa coordinación que debe existir, para que se pueda surtir un pedido de carbón extraordinario que pueda beneficiar a la economía de la Región”.



Aquellos que hayan incurrido en falsedad de declaraciones, o que sean detectados por Hacienda, tendrán sus propios problemas.



“Eso no nos corresponde a nosotros, a nosotros lo que nos corresponde es dar transparencia; quienes van a surtir carbón, que sean los verdaderos productores, los verdaderos impulsores de la Región y no se les dé a coyotes o a personas que ocasionalmente entran por alguna relación”, apuntó.