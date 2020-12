Por navidad, Bolsonaro indultó a policías que mataron en ‘funciones’

Escuchar Nota

Brasil.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, indultó el pasado jueves 24 de diciembre por navidad a policías y militares que están en la cárcel condenados por haber matado a algún delincuente en ejercicio de sus funciones, una medida que también dictó en 2019.



"Policías federales, policías civiles, policías militares y bomberos, entre otros, que en el ejercicio de su función o como consecuencia de ella, hayan cometido crímenes culposos o sin intención, serán contemplados en el decreto", dice el comunicado del Gobierno.



La medida también beneficiará a aquellos presos con "problemas graves de salud", entre los que citan los casos de enfermos de sida y algún tipo cáncer, y a los funcionarios públicos que hayan cometido un delito para "eliminar el riesgo existente para ellos mismos o para otros", incluso durante las vacaciones; personal militar de las Fuerzas Armadas que haya cometido delitos culposos en operaciones de Garantía del Orden.



El indulto, concedido tradicionalmente en el país sudamericano en el marco de las fechas navideñas, fue publicado en el Diario Oficial. Sin embargo, no tiene efecto automático, los abogados y defensores públicos de cada detenido con derecho a la medida deberán solicitarlo en los tribunales, donde la Justicia tiene la última palabra.



Según la Constitución de Brasil, el indulto de Navidad es un perdón y generalmente se otorga todos los años en el período cercano a la fecha. Puede extenderse a brasileños y extranjeros que no hayan cometido delitos con amenaza grave o violencia.



El perdón para la fuerza de seguridad que maten en el ejercicio de sus funciones es defendido por Jair Bolsonaro desde hace décadas y fue incluido en un proyecto de ley sobre seguridad enviado el año pasado por el Gobierno al Congreso, que finalmente vetó ese punto.



Sin embargo, el presidente, quien es un militar retirado, no se ha dado por vencido y ha dicho que a partir de febrero de 2021, cuando serán renovadas las directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, volverá a insistir en ese asunto.



La pasada semana, al anunciar que planea enviar otro proyecto de ley al Parlamento sobre el mismo tema, Bolsonaro le mandó un mensaje "a los hipócritas" que se oponen a esa medida, que son sobre todo la prensa y los organismos de derechos humanos, y aseguró que "no es un permiso para matar, sino el derecho de no morir".



Bolsonaro sostuvo que "un policía tiene que cumplir su misión y luego ir a casa a descansar, sin aguardar una noticia de un oficial de la Justicia" en caso que haya matado a un delincuente.