Por negligencia guardan equipo Covid en el IMSS

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Sí hay insumos de seguridad para personal del IMSS Coahuila, aseguró el delegado Lepoldo Santillán, y explicó que por graves deficiencias en el área de Prestaciones Médicas no se estuvieron entregando, asegurando que se tomarán cartas en el asunto y se enviará a jurídico a los responsables.



Lo anterior luego de evidenciar en días pasado médicos y enfermeras de las clínicas 1 y 2, el uso de trapos para protegerse partes del cuerpo en la atención de pacientes del área Covid.



A través de fotografías, el personal mostró cómo es que tenían que prepararse para entrar a las áreas de atención a los enfermos contagiados.



El funcionario federal ofreció una disculpa a la derechohabiencia y al personal al mismo tiempo de aclarar que no hay escasez ni faltan insumos de equipamiento.



“Estoy tomando medidas correctivas severas porque en el Instituto tenemos reserva y estrategias para el Covid... se garantiza un mes adelante por tanto no debe faltar”, aclaró.