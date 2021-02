Por nevada, empresas en PN modifican horario de entrada de empleados

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Luego de una serie de platicas sostenidas con maquiladoras e industria de Piedras Negras, el alcalde Claudio Bres informó que por las condiciones climatológicas las empresas decidieron modificar su operación para resguardar la integridad de sus trabajadores.



En el caso de Constellation Brands el personal que labora esta noche permanecerá, los cerca de 500 trabajadores, ahí dormirán no doblarán turno el lunes por la mañana.



En este caso la cervecera decidió que el día de mañana no deberán presentarse el primer turno de ninguna parte de la región, ni de Piedras Negras ni de Cinco Manantiales.



Para el caso de Rassini se informa igual, el personal que esta noche domingo trabajo ahí permanecerá, se resguardaran a ninguna región.



Los empleados del lunes por la mañana de Manantiales no trabajaran, los de Piedras Negras sólo aquellos que tengan condiciones de llegar lo podrán hacer, pero no obligatoria.



Otras empresas que decidieron suspender sus operaciones son Fujikura y varias maquiladoras más informó el alcalde.



Se acordó, dijo, que en caso de que un trabajador tenga que presentarse por una situación de urgencia deberá hablar previo a la planta o empresa para consultar si abrirá o no la factoría.



La mayoría de los negocios tienen programado abrir a las 10 u 11 de la mañana si las condiciones lo permiten.