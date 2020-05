Por no contestar este mensaje del SAT no te devolverá tu dinero

Escuchar Nota

“Verifica tu CLABE, ya que no fue posible efectuar el depósito de tu devolución. Para poder continuar con el proceso de devolución se te solicita: En caso de ser autorizado el saldo a favor, adjunta tu estado de cuenta bancario con antigüedad no mayor a dos meses que este a tu nombre y que contenga el número de la CLABE referida”, se observa en el mensaje que envía el SAT, explica La Silla Rota.



Primero se presentaron fallas en el sistema del SAT y existieron quejas de contribuyentes que no recibieron su devolución de impuestos, aunque desde el 1 de abril hicieron su declaración anual y en teoría les tomaría tres días obtener el depósito su saldo a favor.Si eres de las personas que ya han declarado, incluso ante la falta de pago total o parcial de impuestos, entonces, verifica en tu buzón tributario con el SAT, porque podrías tener el mensaje intitulado “Inconsistente en cuenta CLABE declarada”., para lo que tendrás que tener a la mano, además de tu cuenta y contraseña de ingreso al portal del SAT, un estado de cuenta en el que se indique la cuenta CLABE, así como el CER y la KEY (certificado y llave), mismos que debieron proporcionarte en una USB al momento de inscribirte ante el SAT.Si no tienes alguno de estos requisitos, deberás solicitar de forma inmediata una cita ante el SAT e ir con una USB, comprobante de domicilio, RFC, CURP y tu INE. No te desesperes, este procedimiento será necesario cumplirlo si quieres que la devolución se te deposite lo más pronto.