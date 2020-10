Por no respetar la sana distancia, Mexicráneos se despiden de Paseo de la Reforma

Escuchar Nota

Retiran exposición “Mexicraneos” de Paseo de la Reforma debido a que los visitantes no respetan las medidas sanitarias y se ha registrado una afluencia importante de personas. pic.twitter.com/dk7DMMZ5zf — Ivan Aldama (@drakovich005) October 24, 2020

Debido a las aglomeraciones en la exhibición de los mexicráneos en el Paseo de la Reforma en el centro de la #CDMX y para evitar el contagio del Covid 19, autoridades decidieron retirarlos del lugar. No se respetaba la sana distancia y muchas familias no traían cubrebocas.pic.twitter.com/kHRTcoSvpg — Isidro Corro (@isidrocorro) October 24, 2020

Ante el aumento de casos de Covid-19 en México, reportado en octubre,, que abrió su cuarta edición en la céntricode Ciudad de México, atendiendo las medidas de precaución sanitarias para evitar un repunte en el país, y es que los visitantes no respetaron la sana distancia y se registró una afluencia importante de personas.Los organizadores de la exposición Mexicráneos agradecieron a las familias y visitantes que se dieron cita en las calles de Paseo de la Reforma para ver los grandes cráneos, peroY es que especialistas en el tema, aseguraron en entrevista para El Universal que els. De la misma manera, indicaron que no experimentamos un rebrote, puesto que aunque hubo una disminución de casos, la curva del país nunca se aplanó.Pero si no quieres arriesgarte, o tus familiares son parte de la población de riesgo, también podrás visitar la página virtual de Mexicráneos y hacer un tour virtual, en donde podrás disfrutar de la obra de más de 600 artistas emergentes y lo mejor es que podrás comprar algunas piezas de los creadores a través de la tienda web de la exposición.¿Qué es Mexicráneos?Esta es la cuarta edición que se realiza de la exposición Mexicráneos en México y esa través de cráneos monumentales en donde se fusionan el arte tradicional y el moderno, proveniente de las manos de artistas emergentes y consolidados que cuentan con gran reconocimiento y que plasman su cariño por el país bajo el lemaHasta el día de ayer, 23 de octubre,l sumarse 6 mil 604 contagios y 418 decesos en las últimas 24 horas.Los casos acumulados en la jornada tuvieron un aumento porcentual del 0,74 % y los fallecimientos de 0,47 %, en comparación con las estadísticas del reporte del día anterior (874.171 casos y 87.894 muertes), indicaron las autoridades.