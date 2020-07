Por pandemia, aumentan problemas de salud mental

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los problemas de salud mental son más frecuentes de lo que pensamos: la depresión, la ansiedad, las obsesiones, las adicciones, el estrés, las somatizaciones son muy frecuentes y más ahora en tiempo de pandemia, aseguró el siquiatra Mario Alberto José de los Santos.



El secretario académico de la Facultad de Medicina de la UAdeC explicó que la somatización se presenta cuando una persona no está bien emocionalmente y esto lleva a cuadros de gastritis, colitis, dolores musculares, dermatitis.



Por ejemplo, si los niveles de ansiedad son muy elevados pueden reflejarse en estos malestares físicos.



“El cuerpo cuando no está bien emocionalmente va a somatizar, entonces obviamente esto habla de no bienestar emocional y hay que buscar ayuda para la parte física, para la parte mental”.



“En esta época de pandemia, yo diría que son más visibles, son más notorias y obviamente en el confinamiento, en los hogares, es más visible seguramente el no bienestar emocional de cualquiera de sus integrantes”.



Por eso, añadió, es muy importante entender que estamos pasando por una época mundial de epidemia, es temporal y hay que mantener la calma, tratar de ser solidarios dentro del hogar y no perder el control, no gritar, porque así no funcionan las cosas en familia.



“Sí he visto un incremento de ansiedades, de depresión, de angustias, de insomnio y la gente sí debe buscar ayuda para controlar estos síntomas que seguramente serán en forma temporal”.



“La salud mental es la segunda parte de la salud que esta pandemia nos ha confrontado; una es el problema viral y de mortalidad, y el otro es el de angustia, de estrés, de preocupación, de miedos, de depresión, indiscutiblemente hay que tratarlos”.



El siquiatra indicó que para reducir estos síntomas es necesario realizar actividad física, dormir bien y llevar a cabo trabajo de grupo en casa; además, es necesario reflexionar, autoanalizarse y, de ser necesario, acudir con un especialista en salud emocional.