Por pandemia, cierran cinco mil restaurantes e CDMX

“Tenemos 200 mil empleos que generamos en la ciudad, de los cuales también se pierde el 10%, es decir 20 mil empleos”, señaló.

Luego de casi tres meses de cierre por la pandemia de Covid-19, más de cinco mil restaurantes no volvieron a abrir en la capital del país, estimó Marco Antonio Buendía, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) de la Ciudad de México.En ese sentido, expuso que los empleos que se perdieron a causa de este quiebre de restaurantes rondan entre los 20 mil trabajos. Aunque destacó que son estimados, pues las cifras oficiales las debe de dar a conocer elPor otra parte, resaltó que pese a que el Gobierno permitió la apertura de restaurantes a máximo 40% de aforo, únicamente se ha alcanzado, en promedio, 20%, pues la gente no sale a consumir.En ese sentido, mencionó que no hay ganancias, puesPor lo que advirtió que van a seguir quebrando restaurantes, aún con el permiso de abrir en horarios ampliados (hasta las 22:00 horas), pues las ventas bajaron drásticamente.Finalmente, solicitó al Congreso dar unapues actualmente se encuentra al 8.5; comentó que en caso de que esta propuesta se otorgue se activará a la industria.“Le hemos pedido al Congreso que nos de laa la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se activaría la industria, eso es lo que estamos pidiéndole al Congreso”, afirmó.Por otra parte, consultada por este diario,, como descuentos y paquetes; sin embargo, la gente no consume.Por su parte, el gerente del: “no hay gente, no hay ventas, apenas y se saca para los costos operativos”.