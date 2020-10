Por posible defraudación fiscal, denuncian a la empresa Ditecma ante el SAT

Escuchar Nota

Guanajuato.- El Observatorio Estatal Ciudadano presentó una denuncia ante la Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por posible defraudación fiscal.



El caso involucra a la empresa Ditecma, que fue favorecida por el gobierno del estado con un contrato por 902 millones de pesos en la adquisición de computadoras portátiles.



El gobierno del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo repitió la asignación de esa compra a Ditecma, luego de que su antecesor, el también panista Miguel Márquez Márquez, le otorgó un contrato por más de 700 millones de pesos, para la adquisición de tabletas electrónicas.



Sin embargo, Ditecma no es una proveedora de estos insumos, sino una comercializadora.



Una nota del diario AM informó que al acudir al domicilio fiscal que reporta la empresa, éste se encontraba cerrado y no ha sido posible localizar a algún representante.







El gobierno de Rodríguez Vallejo publicó la convocatoria para esta licitación el pasado 15 de septiembre --día feriado--, y en el concurso dictaminó que Ditecma fue la única empresa que cumplió con todas las especificaciones de la convocatoria nacional, por lo que desechó todas las demás.



Ante ello, el Observatorio Estatal Ciudadano anunció que interpondría una denuncia para solicitar que se inicie una investigación a esa empresa, misma que presentó ayer.



“Es de conocimiento público que la adquisición de 100 mil equipos de cómputo portátiles, que serán parte del Programa Impulso para la Inclusión Digital del Gobierno del Estado de Guanajuato, por un monto de 912 millones de pesos, presenta focos rojos por distintos elementos, hechos e investigaciones previas”, refirió el Observatorio en un comunicado en el que informó sobre la denuncia.



La organización ciudadana advirtió que expondría hechos de conductas “presuntamente delictuosas que pudieran constituir posible defraudación fiscal equiparable en perjuicio del fisco federal por posibles operaciones simuladas”, para que sean investigadas y aclaradas por la Auditoría fiscal y el SAT.