Por primera vez en 95 años, cancelan la temporada de la LMB

Escuchar Nota

“La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) informa que, derivado de las múltiples reuniones sostenidas con las autoridades sanitarias federales, así como de los argumentos vertidos por los Gobiernos Estatales en torno a la salud de sus habitantes y las conversaciones con Minor League Baseball (MiLB) a la que estamos afiliados, los 16 dueños de los equipos de la LMB, en conjunto, con la Liga Mexicana de Beisbol, han tomado la difícil decisión de no llevar a cabo la Temporada 2020”, informó.

COMUNICADO OFICIAL



Los 16 equipos del circuito, en conjunto con la Liga Mexicana de Beisbol, toman la difícil decisión de no llevar a cabo la temporada 2020.



Aprovecharemos el receso para fortalecernos de cara al 2021.https://t.co/7maTAp1c0w pic.twitter.com/WeQcx3YXfp — ligamexbeis (@LigaMexBeis) July 1, 2020

Lo que era un secreto a voces ha terminado por oficializarse y, esto al no existir condiciones para albergar público en los estadios por la pandemia del nuevo coronavirus que ha azotado al mundo entero.A través de un comunicado, que titulan ¡Nada por encima de la salud!, ‘Inicia la evolución del Beisbol Mexicano!, la Asamblea de Dueños de la LMB informó la difícil decisión de no llevar a cabo la temporada 2020, esto luego de múltiples reuniones que sostuvieron con autoridades de salud a nivel federal.Además,, donde destaca que tanto la LMB como los 16 equipos, brindarán apoyo económico a los peloteros y cuerpo de umpires, para que puedan sostenerse durante este paro de actividades.También. También acordaron generar un nuevo y actualizado Sistema de Gobernanza en cuanto a estatutos y reglamentos, hecho que no han implementado en los últimos 30 años., y también en la infraestructura de televisión y medios, hecho que se ha convertido en una debilidad y que ahora buscan llevarla hacia una fortaleza.Por primera vez en 95 años de historia, la Liga Mexicana de Beisbol ha cancelado su temporada en aras de salvaguardar la salud de todo el gremio que la integran, y tras varias reuniones, optaron por aprovechar esta pausa forzada para renovarse para el futuro.