Por primera vez, rinden homenaje de cuerpo presente en Cámara de Diputados

La Cámara de @Mx_Diputados realiza homenaje de cuerpo presente al diputado Maximiliano Ruiz Arias, quien murió ayer víctima de cáncer

Luego del fallecimiento a los 71 años de edad del diputado de Morena,, por primera vez en la historia parlamentaria el pleno de la Cámara de Diputados rindió unA pesar de no tratarse de un personaje ilustre, el presidente de la(Jucopo), el morenista Mario Delgado, consideró oportuno rendir homenaje a su compañero en el salón plenario.A las 11:00 horas llegó al palacio de San Lázaro la carroza fúnebre del legislador para luego ingresar el féretro al interior del salón de plenos.La ceremonia duró 40 y minutos y la diputada Laura Rojas pidió despedir a Ruiz Arias con un minuto de aplausos.Los diputados, de todos los partidos políticos, empezando por los coordinadores de los ocho grupos parlamentarios, montaronante el féretro del extinto legislador sinaloense y expresaron sus condolencias a los familiares.Delgado Carrillo refirió que el diputado fue un hombre leal a las causas del pueblo y un luchador social incansable para los que menos tienen y que como legislador cumplió cabalmente con sus responsabilidades.Comento que, como presidente de la, Maximiliano Ruiz promovió acuerdos para reactivar el sector pesquero y que se destacó como ingeniero electricista en la empresa que fundó.Ella Cámara de Diputados recibió las exequias del entonces diputado del PRD y ex ministro de la Suprema Corte,, a quien se le rindió un homenaje de cuerpo presente, pero en el vestíbulo del recinto de San Lázaro, no en el pleno.