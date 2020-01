Por prohibición de bolsas de plástico, cucuruchos de papel vuelven a mercados

"Venimos un poquito más temprano para quitar la bolsa, no tenerla a la mano porque por instinto la da uno, pero ya no teniéndole a la mano, pues ya tenemos que convencer al cliente de que traigan sus bolsas y hemos empezado a manejar los cucuruchos, anteriormente era lo que se usaba, pero ahorita hay que volverlo a usar mientras vemos qué opción podemos tener", explicó Enrique González, un vendedor de fruta del Mercado de Portales, en la alcaldía Benito Juárez.

"Ahorita ya no vamos a dar bolsa, pero no estamos seguros en que sí podemos dar bien, que no, porque yo por ejemplo hago mis bolsitas de (sopa de verdura cómo éstas; entonces no sé si sí las puedo seguir dando o no, esa es la duda que nosotros tenemos, porque nadie nos ha dicho cuál sí podemos dar y cuál no", expresó Beatriz Flores.

Losen que los marchantes de antaño despachaban sus mercancías, volvieron a los puestos de frutas y verduras para sustituir las bolsas de plástico, ya que hoy entraron en vigor las modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos de la capital que prohíben la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico desechable en la Ciudad de México.Con total destreza, el veterano toma la hoja de periódico, la enrolla formando un cono y luego dobla uno de los extremos, así va alistando cucurucho, tras cucurucho, mientras una clienta llega a pedir un kilo de mandarinas y se sorprende del envoltorio para su encargo. Lo toma con ambas manos y se va desconcertada.n realidad, las primeras compradoras del 2020 en el Mercado de Portales llegaron conscientes de la nueva disposición, así que la mayoría acudió con bolsa en mano.Doña María guardó una papaya primero, y arriba un par de mangos para no maltratarlos; tiene 79 años y celebra la medida, porque se acuerda cómo antes iba al mercado con una canasta para acomodar sus compras.Así que si los alimentos no son delicados, los marchantes los vacían directamente del balanzón a la bolsa, y cuando no llevan bolsa, ofrecen el cucurucho o en caso de que deseen separar las compras. Pero Jacobo, un joven locatario que jamás había hecho un cucurucho tiene problemas para armarlo, así que insiste: "¡Hay que traer su bolsa, por favor!", dice y busca los pequeños costales en los que él acarreó su mercancía para dar a los clientes olvidadizos.Varios locales todavía exhiben bolsas porque no tienen claro cómo se aplicará la medida. Temen por las multas, pero demandan a la autoridad hacerles llegar a través de los administradores de los mercados, las reglas del juego, porque están desconcertados.