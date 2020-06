¿Por qué a veces podemos sentir que nos están observando?

Escuchar Nota

Estás de espaldas, observando algo o entretenido con alguna tarea y sin embargo, puedes sentir una energía, una sensación de que alguien te mira fijamente. Giras y efectivamente, hay alguien tras de ti, viéndote.Un estudio publicado en 2013 por laexplica que la mirada además del habla es la función social más utilizada por los seres humanos. A raíz de una mirada podemos incluso deducir cómo se siente determinada persona o incluso podemos notar amabilidad u hostilidad de su parte por lo que comunicarse con los ojos es más primitivo incluso que el lenguaje.por lo que experimentar que alguien mire sin que nos 'estemos' dando cuenta, produce miedo.La máxima expresión del miedo es el terror. Además el miedo está relacionado con la ansiedad. Cuando el cerebro experimenta altas dosis de temor, genera una sustancia llamada adrenalina que es la encargada de preservar la integridad física por lo tanto al sentir que nos están mirando la sustancia entra en acción porquelo que hace que en una situación determinada podamos anticipar hacia dónde mirará la otra persona con tan solo ver sus ojos sin necesidad de prestarle atención.Es así como los ojos suponen una herramienta defensiva para el ser humano desde el inicio de la humanidad pues son los encargados de vigilar que no exista peligro alguno. Es por eso que cuando damos la espalda a alguien ya existe la predisposición a suponer que podemos estar riesgo pues 'no estamos' observando del todo a nuestro alrededor por lo que el miedo genera que volteemos y confirmemos que alguien nos está clavando la mirada. A este fenómeno particular se le llama Escopaestesia.Aunque muchos la consideren una habilidad,La mayoría de las veces que solemos experimentarlo es generalmente cuando el ambiente contribuye. Digamos que es un cúmulo de ingredientes que se necesitan para que esto ocurra. Será común por ejemplo que la sensación se presente cuando nos encontremos solos, en lugares que no conozcamos, de noche o el algún callejón o simplemente cuando hayamos experimentado acciones similares que nuestra mente clasifica como peligrosas.