¿Por qué algunos no creen que Trump tiene Covid? Dudas y teorías de conspiración inundan las redes

Escuchar Nota

Sera otra patraña mediatica del loco para viralizarse en el mundo, para que le cojan lastima y sumar mas votantes o se aisló para tener tiempo y Prepárese con todos los hierros para el segundo tope con su contrincante Biden #cuba #TrumpCovid.. el rey de las mentiras ataca bajo.. pic.twitter.com/S3ZYZDUaky — Enrique Rosales Jiménez (@Enrique24875105) October 3, 2020

#TrumpCovid estrategia política o karma — ijuillet (@ijuillet1) October 3, 2020

“La sorpresa de Trump de octubre será el anuncio de su infección. Falso, pero muy dramático”, indica uno de los posts citados por el NYT en el que supuestamente se anticipó el plan.

Dr. Birx(The Coronavirus Response Coordinator)'s reaction when President Trump asks his science advisor to injecting #disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/Lv88LUmqyN — Nazmi TARIM (@tarimnazmi) April 24, 2020

“Tengo mascarilla, tengo una aquí mismo, pero no la uso como él, que cada vez que lo ves tiene una mascarilla. Puede estar hablando, a 200 pies (alrededor de 60 metros) de distancia y lleva la mascarilla más grande que hayas podido ver”, sostuvo Trump.

Si a una figura del ámbito político se le relaciona cones al presidente de Estados Unidos,Un estudio de investigadores deesta semana confirma que al republicano ssobre el alcance e impacto de la pandemia.Los estudiosos destacan en el reporte citado por el New York Times que las menciones a Trump se hallan en un 38 % de la totalidad de las conversaciones sobre desinformación examinadas como parte de la muestra.En al menos 34 ocasiones desde febrero el presidente ha expresado que el coronavirus se irá pronto, según una recopilación de The Washington Post.En vista de lo anterior no es raro que muchas personas, principalmente en redes sociales,En las pasadas horas, las publicaciones de usuarios en redes como Facebook y Twitter se han multiplicado como parte del debate sobre la salud del presidente.La especulaciones son variadas, yLa información en redes -no confirmada- llega al nivel de supuestascompartidas en FB y Twitter con anterioridad queNo hay pruebas al momento que sustenten los planteamientos anteriores.Sin embargo, a esto se suman las innumerables declaraciones de Trump sobre el virus en tono de burla que para algunos demeritan la integridad de lo que se está divulgando por parte de la Casa Blanca.En internet, hay, o en los que ha puesto en entredicho los consejos de sus propios asesores o hace recomendaciones sobre tratamientos que no están aprobados ni mencionados por expertos.Muchos recordarán cuando el presidentecomo medios efectivos contra la enfermedad.Una de las que alzó la vista en desaprobación fue la Dra. Deborah Birx, entonces coordinadora de respuesta al coronavirus del presidente.En el propio debate de este martes,El doctor presidencial Sean P. Conley confirmó el diagnóstico de Trump y de la primera dama este viernes, y las actualizaciones sobre el estado del mandatario son constantes con fuentes experimentadas en el tema.El equipo que atiende al funcionario, quien se mantendrá en elpor los próximos días, informó que luego de tomar una dosis de ocho gramos del cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron conocido como REGN-COV2, sin iniciará una terapia con el antiviral Remdesivir.Antes de partir a Maryland como medida de “precaución”, Trump compartió un video en sus redes desde la Casa Blanca en el que indica “que piensa que todo va muy bien, tanto para el como para su esposa, pero que tomó la acción para asegurarse que “las cosas están funcionando”.Los datos y declaraciones disponibles al momento parecen no ser suficientes para apaciguar las pasiones de los simpatizantes y opositores del presidente que siguen de cerca el tema de su salud a un mes para las elecciones, y que, seguramente, continuarán compartiendo sus impresiones en el ciberespacio.