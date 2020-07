Por qué algunos países prohíben la tecnología 5G de Huawei

Escuchar Nota

"Cuando Ren Zhengfei era un hombre joven, necesitabas ser miembro del Partido Comunista para tener un puesto de responsabilidad", aseguró.

"Nunca comprometeríamos ni dañaríamos a ningún país, organización o individuo, especialmente cuando se trata de ciberseguridad y protección de la privacidad del usuario", agrega.

En el último evento Consumer Electronics Show en Las Vegas, Apple colocó este anuncio: "Lo que pasa en tu iPhone, se queda en tu iPhone", algo que los estadounidenses dicen de la ciudad de los casinos.

Elanunció este martes una serie dedel país.La decisión responde al endurecimiento de lasLondres anunció quey tendrán que haber desinstalado todo su kit 5G de sus redes para 2027.El gobierno había dicho en enero pasado que Huawei podía ser parte del proyecto del 5G, pero cambió de opinión después de las crecientes preocupaciones de seguridad sobre la empresa y China.Huawei fue fundada en 1987 en Shenzhen, sur de China, por, un exoficial del ejército.Comenzó a fabricar equipos de comunicaciones para redes de telefonía móvil y ahora es un líder mundial que emplea a 180 mil trabajadores., con un 18% del mercado, y por delante de Apple y otros.En el centro del debate hay una pregunta simple:Señala los antecedentes militares de Ren y el papel de Huawei en las redes de comunicaciones para argumentar que representa un riesgo de seguridad.Ren fue miembro del, las Fuerzas Armadas chinas, durante nueve años hasta 1983. También es miembro del Partido Comunista de China.Pero Huawei dice que esto no es relevante.(por ejemplo, diseñar y producir chips) y quiere que sus aliados la veten de sus redes 5G.Para Reino Unido, seguir adelante con el uso del equipo de Huawei podría(después del Brexit) y EU advirtió que tal decisión podría arriesgar una futura cooperación de seguridad.Pero, como un posible ciberataque.Muchos países se están preparando para pasar de redes móviles 4G a 5G, más avanzadas.Lascambiarán radicalmente la forma en que trabajamos, nos comunicamos y transmitimos videos.En teoría, controlar la tecnología en el corazón de estas redesEsto es clave a medida que se conectan a internet más cosas, desde autos sin conductor hasta refrigeradores, monitores para bebés y alarmas contra incendios.La preocupación es que los, que a menudo tienen características de seguridad más débiles, como puertas traseras en redes estratégicamente vitales.Por ejemplo, esto podría permitir apagar las centrales eléctricas de sus rivales.Pero sacar al equipamiento de Huawei de las redes tendrá un impacto significativo en el despliegue de la tecnología 5G de Reino Unido.El secretario de Cultura de Reino Unido, Oliver Dowden, dijo que se retrasaría entre dos y tres años y con costos adicionales de hasta US$2.500 millones.Estados Unidos argumenta que la, que dice que las organizaciones deben, significa que Pekín podría obligar a Huawei a hacer espionaje.Para monitorear a la compañía, Reino Unido creó el Centro de Evaluación de Seguridad Cibernética de Huawei, que se encuentra bajo el(NCSC, en inglés).En marzo de 2019, dijo que no había encontrado evidencia de actividad maliciosa del Estado chino, pero identificó algunos defectos graves en la ingeniería de software y la competencia de seguridad cibernética de Huawei.Al anunciar la prohibición este 14 de julio, Dowden dijo que el NSCS ahoraDijo que la decisión siguió a la postura más dura de Estados Unidos sobre la compañía, pero no dio más detalles.Los compradores estadounidenses seguramente favorecerán el equipamiento de compañías de ese país, como Cisco, Juniper Networks o Qualcomm.En Europa, los fabricantes de 5G incluyen Ericsson de Suecia y Nokia de Finlandia.Nokia asegura que cuenta con "la capacidad y la experiencia para reemplazar todos los equipos de Huawei en las redes de Reino Unido a escala y velocidad".El gobierno dice quey presentará en los próximos meses un proyecto deLa decisión de Reino Unido no afecta la capacidad de Huawei para vender sus teléfonos inteligentes a los consumidores.Del mismo modo, técnicamente,En marzo del año pasado,, el sistema operativo para la mayoría de los teléfonos del mundo, aparte del iPhone de Apple.Si tu teléfono Huawei se emitió antes de la prohibición, recibirás actualizaciones de Android, pero los modelos más nuevos no. Sin embargo, Huawei dice que se puso a trabajar para solucionarlo.