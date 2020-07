¿Por qué Amybeth McNulty rechazó un papel de Game of Thrones?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Anne with an E es una de las series más sentimentales que podrás encontrar en Netflix. La producción inspirada en las novelas escritas de Lucy Maud Montgomery tomó un segundo aire tras su reciente cancelación, hecho que no pasó por alto entre los fieles seguidores, quienes crearon una petición para rescatar del olvido la producción encabezada por Amybeth McNulty, de quien recopilamos cosas que muy probablemente no sabías.



A lo largo de las tres sorprendentes temporadas, McNulty fue la perfecta encarnación de la elocuente Anne Shirley-Cuthbert, una pequeña de cabello pelirrojo, con decenas de pecas en el rostro y una mente dedicada a la literatura y al amor hacia el prójimo.



Curiosamente, Amybeth es rubia natural y no tiene peca alguna, por lo que el look completo era trabajo del departamento de maquillaje, incluso se vio en la necesidad de utilizar algunas pelucas.



Sin embargo, su destino tenía escrito Anne with an E con todas sus letras: desde sus nueve años ya había leído la novela Anne of Green Gables, historia escrita por Lucy Maud Montgomery que narra las aventuras de Anne y que es la base principal de inspiración de la serie de Netflix en la que también participan Geraldine James (Marilla) y R.H. Thomson (Matthew).Pero hacerse del papel principal no fue una tarea sencilla, además de su talento actoral y conocimiento de la historia tuvo que luchar por el rol protagónico con otras 1,800 niñas, siendo un extenuante proceso de casting, pero que sin duda encontró a la actriz ideal para revivir este clásico de la literatura infantil.



Este camino actoral no lo creó de la noche a la mañana, no quiso simplemente protagonizar una serie de Netflix y listo; nació en Irlanda ya que su padre es de aquel país, pero su madre es de Canadá. Desde muy temprana edad demostró afinidad por la actuación, incluso formaba parte de toda clase de presentaciones en el Teatro An Grianán de Letterkenny, su ciudad natal.



Esta dedicación le llevó a obtener el papel principal como Marta von Trapp en el musical The Sound of Music, presentado en el Regent's Park Open Air Theatre de Londres, Inglaterra. A partir de este momento comenzaron a llegar oportunidades en producciones de alto perfil como en el fenómeno mundial, Game of Thrones, en donde pudo haber trabajado junto a Emilia Clarke, Peter Dinklage o Kit Harington, sin embargo, se rehusó ya que su personaje debía utilizar distintas clases de pieles en su atuendo, esto causaba inconvenientes a su dedicada vida como vegetariana.