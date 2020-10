Por qué Arabia Saudí podría iniciar otra guerra de precios petroleros

Escuchar Nota

Rusia.- La actual debilidad del mercado mundial de petróleo puede obligar a Arabia Saudí a iniciar otra guerra de precios, afirma el analista Cyril Widdershoven, de OilPrice.



Después del acuerdo de recorte de la producción de la OPEP+ negociado entre Moscú y Riad en abril, las diferencias internas se han mantenido a raya por la pandemia y el alto volumen de almacenamiento de crudo.



El aumento de la producción de la OPEP+



A pesar de los informes alcistas sobre los precios del crudo y el creciente optimismo del mercado, la realidad parece ser mucho más sombría, opina el experto.



En Europa se cierne la amenaza de nuevos cierres que afectan de nuevo la demanda global y perjudican la economía. El alivio financiero y los subsidios en todo el mundo han mantenido cierta demanda, pero el estado de las principales economías es poco prometedor, lo que se refleja en el aumento del nivel de desempleo.







Esto no sólo eliminará la demanda de petróleo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), sino también la de la industria manufacturera asiática, asegura el experto.



Mientras tanto, la OPEP+ ve la situación de manera diferente y empieza a incrementar la producción.



Según el especialista, todavía no se trata de una nueva guerra de precios del petróleo, sin embargo, es obvio que algunos productores no quieren disminuir más su propia producción para contrarrestar la sobreproducción de otros. Por ejemplo, los importadores asiáticos, especialmente China y la India, cosechan las recompensas de bajos precios, llenando sus tanques de almacenamiento de petróleo hasta el borde.



Una recesión económica de la OCDE pondrá en peligro varios millones de barriles diarios de la demanda asiática prevista.



A diferencia de evaluaciones anteriores, no se prevé que se produzca un aumento de la demanda de petróleo y productos petrolíferos en todo el mundo hasta el inicio del 2021. Los niveles de almacenamiento de petróleo a nivel mundial siguen siendo altos, mientras que el mundo está inundado de petróleo y gas.



Los comerciantes internacionales cuestionan la actual medida de la OPEP+ de poner más petróleo en el mercado, ya que por ahora no hay necesidad de estos barriles.