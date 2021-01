¿Por qué cada vez hay menos jabón en polvo en el súper?

Escuchar Nota

Por qué cada vez veo menos detergente en polvo y más detergente líquido en el supermercado?Si no lo has notado, uno de estos días lo harás. Y tiene una razón.La explicó David Mackinson, analista de investigación, quien apuntó que "es el fin de la era de los detergentes en polvo en Latinoamérica""Esta evolución de mercado se debe a una explosión en el número de marcas que hay disponibles. Un número mayor de marcas reconocidas establecidas hoy en día tienen un formato líquido. Es un cambio enorme", refiere."Tradicionalmente --prosigue-- las empresas principales de este mercado tomaron la decisión de presentar el detergente líquido como un nicho, un producto premium, como un producto para un segmento alto de la población. Hoy en día ya no van a seguir con esta estrategia. Van a empujar para que ese producto sea para toda la población.Elegir el detergente para ropa no es fácil. Debe cumplir con tres requisitos: ser biodegradable, lograr el propósito de limpieza y cuidar la textura de tus prendas.Una buena opción es el detergente para ropa concentrado, ya que contamina menos y es muy eficaz.En polvo: suele mantener mejor la blancura en los tejidos blancos y tiene un efecto desinfectante más intenso que el resto de los formatos porque contiene blanquedores químicos. El impacto ambiental del envase es alto. Aunque suelen comercializarse en cartón, que es un material sostenible, pero no llenan el contenido hasta optimizar el espacio como el resto y usan más cantidad de materiales por dosis. Cuando se dosifica en exceso puede dejar restos blanquecinos en algunas prendas.Tiende a apelmazarse por la humedad. Tiene el precio más bajo por dosis anunciada.Es muy fácil de usar, se disuelve sin problemas a cualquier temperatura.Es menos agresivo con la ropa: protege bien los colores y no deja restos después del aclarado en la ropa.Puede aplicarse sobre el tejido para eliminar manchas difíciles durante el prelavado.Su precio por dosis anunciada es muy parecido al precio del detergente en polvo.Es fácil de dosificar, siempre que hagas un lavado estándar (lavadora tamaño medio, suciedad de la colada media y dureza del agua no muy alta).Son más caros que los formatos líquidos o en polvo.Pueden generar problemas de intoxicación en niños. Los colores llamativos y la textura puede hacer que los confundan con golosinas y los ingieran si no se guardan fuera de su alcance.El precio de cada cápsula sale casi el doble de cara que el resto de los formatos.La respuesta es sencilla: siempre es mejor usar detergente líquido. Aunque... el detergente en polvo suele ser algo más económico y eficaz contra las manchas pesadas como las de barro debido a la mayor fricción con el tejido (que también produce mayor desgaste).Con información de Excélsior