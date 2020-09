¿Por qué China dice que no necesita vacunar contra el Covid a toda su población?

Escuchar Nota

Gao descartó una vacunación masiva dada la situación del coronavirus en China. Foto: Getty

"Para empezar, todavía no existe una vacuna que haya probado su efectividad contra el coronavirus. Por más que China esté probando algunas, dar un paso como inocularla en toda la población, sería demasiado arriesgado a este punto", dice a BBC Mundo.

Una vacunación masiva es un proceso complejo. Foto: Getty

"Para realizar una campaña de vacunación masiva se necesita una vacuna segura, con un perfil de seguridad y eso, hasta este momento, no lo tenemos. Ellos todavía no han registrado formalmente una vacuna. Todavía están terminando de hacer los estudios clínicos", agrega.

"Esta (la vacunación) es una cuestión de equilibrio entre riesgos y beneficios", dijo Gao.

"Dado que nunca antes se había desarrollado una vacuna contra la covid-19, lo que hace que esta sea la primera en la ciencia, es posible que pueda inducir efectos ADE (mejora dependiente de anticuerpos, o sea, básicamente cuando un tratamiento empeora la enfermedad), como cualquier otra eventualidad que podamos enfrentar", indicó.

"Algo que debemos tener claro es que el proceso para que todo el mundo llegue a ser parte de esta vacunación masiva no va a ser de hoy para mañana. Es un proceso que tardará como mínimo entre dos y cuatro años", señala.

"Generalmente se inicia con el 20% de cada país, seleccionando aquellos individuos que tengan prioridad debido a sus trabajos en primera línea, servicios públicos o que padezcan factores de riesgo. Pero es un proceso que lógicamente toma su tiempo", señala.

Hay tres empresas chinas entre las que están llevando a cabo pruebas de la fase tres para sus vacunas en el mundo. Foto: Getty

"El hecho de que se tenga contención o que se tenga más rigor en el uso de mascarillas y otras medidas de protección no implica que realmente tengamos una solución a largo plazo", señala.



"El virus sigue circulando e incluso hay zonas donde ha circulado de gran manera y hemos visto incrementarse otra vez los casos, porque al abrir la economía y las fronteras, la gente empieza a viajar. Entonces, realmente la única solución que tenemos a largo plazo es la introducción de la vacunación", agrega.



"Antes de saber cuán accesible serán, cómo se distribuirán, cómo las van a adquirir los países, lo fundamental sigue siendo tener una vacuna que sea efectiva y que cumpla con los requisitos de seguridad. Pero ahorita eso es muy difícil determinar", considera.



"En China hay varias vacunas que ya no solo están avanzadas en los estudios clínicos, sino que la están utilizando bajo estos conceptos de uso de emergencia, pero todavía queda mucho por saber sobre esas vacunas antes de que obtengan su sello de seguridad", indica.

La efectividad de las vacunas que actualmente prueba China no ha sido suficientemente documentada. Foto: Getty

