¿Por qué dicen que Femsa es el negocio de curar y enfermar?

“FEMSA”:

Por las reacciones a las palabras de José Antonio Fernández Carbajal al decir: “Voy a pagar al SAT; pero pagaré el doble para sacar a AMLO”. También por esto #BoicotAOxxo es tendencia. https://t.co/ccDEha7mve — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) June 13, 2020

#Revocatoria El Diablo de FEMSA furioso con la 4T: "Le pagamos al SAT, pero voy a poner el doble para sacar a AMLO en 2022".



La aparición explícita de la empresa en el documento del BOA descolocó a Fernández Carbajal. La frase que retumba en Palacio.https://t.co/2vnurtOW1L — La Política Online México (@LPOmx) June 12, 2020

La mortalidad promedio en el mundo a causa del Covid-19 es de 6.2 personas por cada 100 mil habitantes.Pero en México la cifra se eleva a 10.7, según ha explicado el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, debido a que los mexicanos ya eran portadores de enfermedades crónicas causadas, principalmente, por el alto consumo de bebidas azucaradas.Cabe destacar que el principal distribuidor de bebidas azucaradas en México es la compañía Fomento Económico Mexicano ().Pero la empresa regiomontana no sólo es la embotelladora más grande del mundo, también posee las tiendas Oxxo, gasolineras Oxxo Gas y las farmacias YzaAsimismo, tiene bajo su operación las marcas Generix farmacia, FarmaCon, Farmacias Moderna e Yza Farmacias. Varias de éstas funcionan con consultorios médicos, un negocio poco regulado en los días de la pandemia.¿Femsa es responsable de las enfermedades crónicas que se padecen en México?Quizás no, pero tiene una gran responsabilidad pues las bebidas azucaradas representan el 70% del consumo de azúcar en la dieta de los mexicanos.Según un estudio (Mortality Attributable to Sugar Sweetened Beverages Consumption in Mexico: An Update), que forma parte de una iniciativa internacional, se calcula 40 mil muertes anuales en México ligadas al consumo de bebidas azucaradas en México.también es señalada de hacer negocios donde vea que hay negocio, es decir, se han dado cuenta que la gente está muy enferma por ello en sus farmacias venden medicamentos para combatir dichos padecimientos.Un ejemplo medicamentos especiales para la diabetes (que tiene como una de sus causas el consumo excesivo de bebidas azucaras).Es importante mencionar que paradójicamente la mayoría de las farmacias dese encuentran en sitios donde hay alto consumo de bebidas azucaradas y problemas de salud. Principalmente en Veracruz y la Península de Yucatán.Podría ser que sí, pues la Secretaría de Salud ha dejado entrever que está marcado un límite a este tipo de empresas. Incluso el doctor Hugo López Gatell se ha pronunciado en contra, es por ello que ha recibido ataques por parte de empresas comoAhora se ha convertido en tendencia de redes sociales que el llamado “Diablo” deestaría buscando la revocación del presidente Andrés Manuel López Obrador.Estando dispuesto a pagar el doble con tal de que “AMLO se vaya el 2022”, según información el sitio web La Política Online.Lo que habría motivado a José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de, a decir que pagaría para ver revocado a AMLO, fue la negativa del presidente a aplicar el plan económico propuesto por los empresarios para sobrellevar la contingencia del Covid-19.- Con información de Noreste y Sin línea MXCon información de El Diario de Yucatán