¿Por qué el contagio del coronavirus puede ser exponencial?

“Una persona tiene capacidad de contagio que va de dos tres personas, esas dos personas tienen la capacidad de contagio de dos a tres personas, entonces si somos dos al principio, cada dos se van a contar en 8 y esos 8 se van a convertir en 16 y esos 16 en ciento y tantos pacientes, es un crecimiento logarítmico, exponencial, si la gente no entiende esto, va a pensar que no les va a pasar nada y lo peor del caso es que la epidemia se trasmite desde antes de que presenten síntomas”.

Cuando tu rebasas dos días con fiebre elevada, cuando tu temperatura corporal aumenta, cuando tienen un dolor esternal intenso, cuando tienes la sensación de falta de aire, es cuando sabemos que el virus está haciendo neumonia y tienes que acudir a un servicio médico.

El infectólogo pediatra Javier Ortíz Ibarra dijo quey explicó algunas de las razones, aunque al principio sabíamos que solo se transmitía por gotas grandes, hoy sabemos que no, que“Si tu ves a una persona que estornuda o tose no te le acercas pero si lo ves normal, vas y le das un beso y te puedes contagiar”, destacó.Destacó queDijo que tenemos que tener unExplicó que habrá situaciones donde no sea posible, cómo es en el camión, taxis o en el metro, pero ahí hay que aplicar laPor esos los médicos han pedido a las instancias de gobierno que se disminuya la capacidad de camiones, en el caso de la Ciudad de México ya estará al 50%.Asimismo, el médico dijo que si una persona está en la calle o en una reunión, se debe estar a un metro y medio.Dijo que además de ellos, debemos, tiene un mecanismo mecánico que va a remover las células infectadas, pero ademássiempre será importante, afirma el infectólogo Javier Ortíz Ibarra.Destacó que sipide quedarnos en casa es un concepto natural, si la persona que está infectada anda en la calle, tiene que encontrar un contacto a quien transmitírselo, un susceptible, pero si te quedas en tu casa, la posibilidad de que te encuentre no es tan fácil.Explicó que si alguien se infecta hoy, vas a tener la, entonces son 9 días de ventana para que no vayas corriendo a un hospital a saturarlo.Porque si llegan todos y quieren ser atendidos, todos quieren hacerse estudios, entonces, como ya está pasando en la Ciudad de México en algunos hospitales, sobre todo después de que se supo que un paciente infectado que murió había estado en un concierto de Ghost, entonces los que asistieron al mismo, todos querían hacerse estudios.