¿Por qué en México decimos ‘Bueno’ al contestar el teléfono?

Ciudad de México.- Existen muchas costumbres que cada país adopta como la de responder “mande” en México cuando alguien nos nombró para decirnos algo.



Justo por eso, el otro día me volví a replantear la pregunta: ¿Por qué en México respondemos al teléfono con la palabra “bueno”?



¿Te lo habías preguntado? Digo replantear porque recuerdo que desde hace varios años me hice misma la pregunta, ya que se me hacía tan extraño la manera en que respondemos a las llamadas telefónicas así.



Algunas personas en México también contestan con un: ¡Hola!, ¿Sí, diga? o menos común ¿Aló?. Sin embargo, el “bueno” es la manera más común de contestar al teléfono.



Por eso, mi curiosidad me llevó a investigarlo y encontré la razón, así que te la quiero compartir:



¿POR QUÉ SE DICE “BUENO” AL CONTESTAR EL TELÉFONO EN MÉXICO?



Resulta que en el siglo XIX cuando apenas se iniciaba el servicio de telefonía en México, a falta de una mejor tecnología, todas las llamadas sin excepción tenían que ser enlazadas a una central telefónica en donde había operadoras que tenían la función de enlazar las llamadas de un número a otro, es decir, había una intermediaria responsable de pudieras hablar con la otra persona.



La manera en la que pasaba esto era la siguiente:



Una persona quería llamar a un amigo, por ejemplo. La llamada conectaba a la central en donde se encontraba la operadora y ella, para verificar que la conexión era buena, preguntaba: ¿bueno? Y entonces si todo estaba bien, la otra persona contestaba: ¡Bueno! Afirmando que escuchaba bien.



Entonces era cuando la operadora telefonista enlazaba a las dos personas para que pudieran hablar por teléfono.



Desde entonces, se quedó esa curiosa forma de contestar el teléfono en México.