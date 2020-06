¿Por qué en México el pollo es amarillo?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Aunque en México la mayoría de la carne de pollo tiene un tono amarillo, también hay otra de color rosa blancuzco ¿por qué se da esta diferencia?



En México la carne de pollo es amarilla; este detalle para casi todos pasa desapercibido, y no es hasta que alguien más observador o que no vive en nuestro país lo menciona, cuando descubrimos que lo habitual en otras regiones del mundo es que este alimento tenga un tono rosa blancuzco.



Un rumor dice que la carne de los pollos de rancho (o de libre pastoreo) es amarilla, pues al tener más movimiento sus músculos adquieren un tono distinto, sin embargo esto es falso.



Y entonces… ¿a qué se debe esta diferencia y por qué el pollo en México es amarillo?



La verdadera razón es que en México el color de la carne del pollo está determinado por su alimentación.



En México la carne de pollo es amarilla porque en su mayoría fueron alimentados con maíz y un compuesto de luteína, que es un extracto obtenido de la flor de cempasúchil y que ayuda a prevenir enfermedades en los ojos de estas aves.



Los pollos de tonalidad más clara, en cambio, son alimentados con distintos tipos de grano y no les añaden luteína.



En conclusión, el color de la carne de pollo obedece a la alimentación del animal, y no tanto a otros factores como su raza, genética o crianza.