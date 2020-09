¿Por qué es bueno tomar bicarbonato con limón?

Escuchar Nota

1. Ayudan a perder peso: No existe un vínculo directo, pero existe evidencia de que el bicarbonato puede proporcionar más energía y resistencia durante los entrenamientos. Este aumento de energía acelera el metabolismo incluso durante los periodos de descanso entre entrenamientos.



2. Presentan propiedades depurativas: El jugo de limón se conoce como una sustancia diurética, que induce al cuerpo a orinar, expulsando así el exceso de toxinas, sales, grasas y agua. Esto favorece a los riñones, ya que puede reducir la presión sobre esos órganos y garantizar que el cuerpo mantenga un bajo nivel de toxicidad.



3. Mejoran la digestión: Esta mezcla actúa como un antiácido y reduce los síntomas de indigestión, flatulencias, hinchazón y acidez estomacal. También pueden mejorar la salud del intestino.



4. Ayudan en la salud del corazón: Beber esta mezcla con agua puede ayudar a regular los niveles de colesterol "malo" y mejorar los niveles de colesterol HDL. Esto reduce las posibilidades de aterosclerosis, así como el riesgo de accidente cerebrovascular y un ataque cardiaco.



5. Cuida la salud bucal: Anteriormente se usaba esta combinación para blanquear los dientes, pero por su naturaleza abrasiva, a la larga, puede ser dañina para los dientes. Si puede reducir las manchas en los dientes y disminuir los niveles de acidez en la boca, pero los daña en poco tiempo.

Seguramente tu mamá o abuela te han dicho que el. Y tienen razón.Para que les termine de creer te contamosEsta poderosa combinación no solo se trata de un remedio usado por nuestras abuelas, sino que realmente tiene varios beneficios a la salud.El jugo de limón presenta con altas dosis de vitamina C y antioxidantes que fortalecen el sistema inmune y nos brinda efectos diuréticos. Por su parte, el bicarbonato, además de sus usos culinarios, ofrece un efecto alcalinizante que es conocido por aplicarse en problemas digestivos como la acidez estomacal.Añade una cucharadita de bicarbonato de sodio y el jugo de medio limón a un vaso con agua mineral o natural.Para obtener mejores resultados, asegúrate de beber esto con el estómago vacío y de preferencia en la mañana para que puedas disfrutar de sus efectos todo el día. Evita tomar esta bebida antes de cada comida porque no podría no funcionar tan rápido en el cuerpo y no ser tan efectiva.