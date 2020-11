¿Por qué Ester Expósito no estará en la cuarta temporada de Élite?

Escuchar Nota

"Yo ya me despedí de ese bombón de personaje y de ese bombón de proyecto con todo el cariño del mundo, y con una sensación muy agridulce porque obviamente no es fácil despedirse de algo que te ha dado tanto. Que he disfrutado y a lo que me he entregado tanto, siempre voy a llevarla conmigo y va a haber una parte de ella en mí."

La cuarta temporada de la serie "Élite" tendrá, pues no formarán parte de la continuación de esta serie original de Netflix. En esta historia Ester interpreta a Carla Rosón Caleruega, personaje con el cual obtuvo gran fama internacional.El más reciente proyecto actoral de Ester Expósito es la miniserie "Alguien tiene que morir", creada y dirigida por el mexicano Manolo Caro. Fue durante la presentación de dicha miniserie, donde la hermosa y joven actriz fue cuestionada sobre la posibilidad de volver a participar en "Élite", a lo que ella respondió:En la segunda temporada de la serie "Élite", Carla trata de seguir con su vida tras la muerte de Marina, sabiendo quién es el asesino; además de tratar con su padre, quien sabe que Polo es el asesino, e impedirá que se sepa la verdad. Luego de queintente acercarse a ella, Carla empezará a enamorarse de él.. Con los sentimientos desarrollados por Samuel y su supuesta desaparición, Carla confiesa todo a la inspectora, creyendo que todo había terminado, con el final que ella le hace saber a Samuel que lo que ellos tenían había terminado, confesando que nunca la tuvo.Carla decide alejarse de Samuel y de sus amigos luego de ello, entrando en una leve depresión, hasta que conoce a Yeray (Sergio Momo), un joven que ella defendió cuando este tenía sobrepeso, y que sale con él al comienzo por la insistencia de este mismo y para olvidar a Samuel.El padre de Carla conoce de la fortuna que ha hecho Yeray y le dice a Carla que están en la quiebra, y que debe hacer que Yeray sea socio de la empresa familiar, Carla al comienzo se niega, pero decide seguir cuando escucha un mal consejo de su madre. Carla ve que no puede soportar a Yeray y que la única manera de soportarlo es estar bajo los efectos de la droga, que le compra a Valerio (Jorge López). En esta temporada Carla se enfrenta al dilema que ella ama a Samuel, pero no puede estar con él. Luego de una fiesta en casa de Yeray, Carla bajo los efectos de la droga, le cuenta que solo puede estar con él drogada, en la noche, ella tiene un bajón y cae a la piscina, pero Polo le salva la vida de ahogarse.Carla Rosón Caleruega deja a Valerio como su representante en la empresa, se va a estudiar al extranjero y espera que Samuel le llegue a visitar.Con información de Debate