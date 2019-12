¿Por qué Froot Loops, All Bran y Zucaritas son tendencia en redes?

"Primero me saludo, amable en exceso, pensé necesitaba algo con la florista o cambio de fecha o sede, nada de eso, jaló aire y me dice: -te llamaba para avisarte que ya no me voy a casar- anumaaa, ni pedo, le regreso la mitad del anticipo, pensé. -pero, si va haber boda- me dice", relató el cibernauta.

"Se va a casar mi hermana para no desperdiciar la fecha y aprovechar todo lo que ya se pagó, aprovecho para avisarte que te arregles con ella de lo que suceda de aquí en adelante", le explicó la mujer a José, quien asegura, se le quebró la voz al contarle.

"Froot loops lloraba en silencio, yo todo idiota no entendía pero si entendía, o sea, ¡QUÉ PEDO! a Froot loops le volvió la voz y comenzó a contarme parte del asunto. Hasta donde yo sabía, froot loops y all bran llevaban 6 años de novios".

Una novia me contacto en septiembre, su boda seria tentativamente en marzo 2020, todo bien, todo normal, llamada por skype, anticipo, recomendaciones, dudas resueltas, sale, nos vemos en el mes de la primavera. Hoy me llamo ¡tragedia! — José Padrón (@Jaap99) 21 de diciembre de 2019

Este domingo, cibernautas quedaron sorprendidos al ver que los cereales Froot Loops, All Bran y Zucaritas se hicieron tendencia en Twitter y que hasta memes circulaban en la red social sobre el tema, ante esto, diversos usuarios pidieron que contaran por qué los productos de la familia Kellog´s eran conversación.Todo inició cuando el usuario José Padrón decidió compartir una trágicaSegún la versión de José, el triste idilio comenzó cuando una mujer lo contactó en septiembre para contratar sus servicios para casarse en 2020, sin embargo, tiempo después la joven lo volvió a buscar para confesarle que ya no se casaría, pero que aún así habría boda.Pero aquí no terminó la historia, pues los usuarios que siguieron esta conversación se quedaron impactados al saber por qué esta chica ya no llegaría al altar.En esta parte de la trama, es importante aclarar que el cibernauta cambió los nombres de las personas involucradas para proteger su identidad. A la novia la llamó Froot Loops, al novio All Bran y a la hermana Zucaritas.El usuario prosiguió narrando:También detalló que Zucaritas les metió la idea de casarse en San Miguel y que hasta hace una semana todo iba conforme al plan, sin embargo, All Bran se emborrachó y provocó que se quedara dormido. En este lapso, le llegaron mensajes a su celular y Froot Loops los vio. Cabe destacar que estos textos fueron enviados por Zucaritas, quien le preguntaba "si ya le había dicho o que ella le decía".Asimismo, Zucaritas amenazó a All Bran con contarle la verdad a Froot Loops. Tras esto, salió a la luz que Zucaritas estaba embarazada del novio de su hermana.Al finalizar, José Padrón describe que Froot Loops le dijo que la familia ya sabe sobre lo sucedido y que ella no cancelará los planes, por lo que ha decidido que All Bran y Zucaritas aprovechen la ceremonia y el evento, donde ella no asistirá.Tras esto, usuarios de redes sociales ironizaron el hecho y compartieron memes: