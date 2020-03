¿Por qué habrá ‘megapuente’ este fin de semana?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- ¿Ya tienes plan? A partir de mañana y hasta el 16 de marzo, más de 25 millones de alumnos y un millón 200 mil docentes de escuelas públicas y privadas del país podrán disfrutar del megapuente.



De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2019-2020, mañana se realizará el segundo Consejo Técnico Escolar (CTE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que significa que no habrá clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.



¿Qué es un Consejo Técnico Escolar?



Un CTE se refiere a una reunión en la que participan el director y los docentes de los centros educativos, a fin de ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de los estudiantes.



¿Porqué habrá puente el 16 de marzo?



El lunes 16 de marzo se suspenderán las actividades en las escuelas, bancos y en algunas empresas, por la conmemoración el aniversario del 214 natalicio de Benito Juárez, que se celebra el 21 de marzo.



El “megapuente” se efectuará, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, propusiera eliminar “los fines de semana largos” y que las fechas históricas se conmemoren exactamente en el día correspondiente.



El 5 de febrero, el Presidente dijo que al finalizar este ciclo escolar planteará reformas y cambios “para regresar las fechas históricas” y los alumnos sepan el por qué no asisten a clases y lo recuerden.



Destacó que para su gobierno es fundamental la historia de México, así como el civismo y la ética, por lo que se deberán fortalecer esas materias “aunque cause polémica”.