¿Por qué hay tan pocos niños contagiados con coronavirus?

“Los casos en niños han sido raros”, escriben los investigadores. ¿A qué podría deberse esto?

“Los niños de más de 5 años y los adolescentes tienden a tener sistemas inmunes que están bastante preparados para combatir los virus”, dice.



“Quizás pueden estar contagiados pero pueden tener una enfermedad mucho más leve o no presentar síntomas de la infección”.

“Los adultos tienen más probabilidades de actuar como cuidadores y protegen o separan a los niños si alguien está contagiado en la casa”.

“También podría ser que las autoridades no estén analizando a niños que no presentan síntomas o que solo presentan síntomas leves”, agrega.



“La conclusión de nuestros colegas fue que en niños pequeños la trayectoria de la enfermedad era menos agresiva, así que resultaron menos afectados”.

“La neumonía (una de las consecuencias del coronavirus) tiende a afectar a los que tienen sistemas inmunes debilitados porque están en malas condiciones de salud o al final de sus vidas”, explica Ian Jones.



“Esto ocurre con la influenza y otras infecciones respiratorias”.

“Ellos transmiten enfermedades respiratorias muy fácilmente, como sabe cualquier persona con niños en una guardería”, agrega.



La noticia de que a unel 5 de febrero, sólo 30 horas después de nacer, rápidamente dio la vuelta al mundo.Es el paciente más joven que hasta ahora se ha registrado en el brote que ya(principalmente en China, pero se han registrado casos en más de 30 países).Sin embargo,El estudio más reciente del brote, publicado ense refiere a un análisis de pacientes en el Hospital Jinyintan de Wuhan, la ciudad del epicentro del brote.Este encontró que más de la mitad de las personas afectadas por el virus son adultos de entre 40 y 59 años yHay muchas teorías, pero los expertos en salud no tienen una respuesta definitiva de por qué se han confirmado pocos casos en niños.“Por razones que no son totalmente claras, parece que los niños o se escapan de la infección o no tienen una infección severa”, le dijo a laIan Jones, profesor de virología de la Universidad de Reading.Esto podría significar que, y que a su vez no requiere visitar al médico o ser hospitalizado ni reportar el caso.Nathalie MacDermott, profesora de la Universidad de Londres, está de acuerdo.Existe un precedente de esta baja incidencia en niños. En recientes brotes de coronavirus como el, que también comenzó en China y mató a unas 800 personas (o 10% de los 8 mil casos),En 2007, expertos de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, identificaron 135 casos pediátricos de Sars, pero declararon que “no fueron reportadas muertes de niños o adolescentes”.McDermott piensa que los niños quizás no estuvieron tan expuestos como los adultos al virus. El brote comenzó durante el Año Nuevo chino, durante el cual los colegios estuvieron cerrados.Casi todas las provincias chinas decidieron mantenerlos cerrados y algunos permanecerán así hasta fines de febrero.La experta cree que la situación podría cambiar a medida queSin embargo, la rápida propagación de la enfermedad hasta ahora no ha estado acompañada por un aumento en los casos pediátricos.Una vez más la crisis del Sars ofrece un precedente: los investigadores de los CDC que analizaron los casos infantiles encontraron queAunque se ha confirmado que pocos niños están infectados, los expertos no creen que esto se deba a que no se están enfermando.Una explicación más probable es que este brote está incrementando las condiciones que, se sabe,“Existe más probabilidad de que los niños tengan algún tipo de inmunidad (al coronavirus)”, le dice a laAndre Freeman, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Cardiff.Christl Donnelly, experta en epidemiología estadística de la Universidad de Oxford y el Imperial College de Londres, está de acuerdo y cita evidencia de la epidemia de Sars en Hong Kong.Los adultos con trastornos preexistentes ya están ejerciendo presión en su sistema inmune, por ejemplo con, y tienden a ser más vulnerables a este tipo de brote.Se encontró que casi la mitad de los pacientes analizados en el estudio del Hospital Jinyintan tenían enfermedades crónicas subyacentes.Los niños típicamente son, dice Ian Jones.Así que podríamos esperar ver grandes números de niños en la lista de los infectados -y los muertos- con el nuevo coronavirus, pero esto simplemente no ha ocurrido por ahora.Podría ser que los niños tienen, o que la enfermedad en sí misma, y por ello no se lleva a los niños a ver al médico ni se les somete a análisis ni se les registra.Un panorama más claro podría emerger con más trabajo y mayor entendimiento del actual brote.Pero también podría ser que losEn ese caso sabremos más una vez que los niños en toda China regresen a sus escuelas.