¿Por qué hay un monumento a Benito Juárez en EU?

Escuchar Nota

#Mundo: El Presidente Andrés Manuel López Obrador depositó este miércoles una ofrenda floral en el monumento al ex Presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, como parte de sus actividades en ese paíshttps://t.co/QEWeEXLFre — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) July 8, 2020

Los presidentes, para celebrar la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).Previo a su encuentro con el presidente Trump, López Obrador se dirigió al, 1861-865, que se ubica en el extremo opuesto al Capitolio y presentar sus respetos para después visitar el, ubicado en la avenida Virginia y New Hampshire, en Washington.En ese lugar, López Obrador y su comitiva se dirigieron al monumento a Benito Juárez en donde; acontecimiento muy significativo para el Presidente, debido aLa escultura,, forma parte de la colecciónAdemás de la imagen del Benemérito de las Américas están las del uruguayo,; del venezolano; del argentino,; y del español,En 1966, el entonces presidente estadunidense, Lyndon B. Johnson, regaló a México una estatua de Abraham Lincoln como muestra de; en reciprocidad,Está fabricada de bronce y tiene inscrita la leyenda(Respect for the right of others is peace, en inglés); es una estatua completa de Benito Juárez, con el brazo derecho levantado mientras que en su mano izquierda sostiene un libro, llamado 'Reforma'.En la base del monumento, existe, lugar de nacimiento de Juárez.En sus discursos, el presidente López Obrador ha hecho referencia a Juárez como un ejemplo de gobierno, por lo que la visita al emblemático lugar cobra mayor importancia.