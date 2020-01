¿Por qué Julio Preciado vivirá con tres riñones?

Escuchar Nota

Sonora.- Julio Preciado, uno de los cantantes más queridos del Regional Mexicano, padecía desde un tiempo insuficiencia renal y tras complicarsele dicha enfermedad, tuvo que someterse a una trasplante de riñón; la donadora fue su hija Yuliana. Marco Antonio Covarrubias Velasco, cirujano en jefe encargado del trasplante que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, habló de los riesgos de la cirugía y por qué el ex integrante de Banda El Recodo, tendrá tres riñones.



"Generalmente es lo que se hace desde que se comenzaron a realizar trasplantes, la técnica de la cirugía permite que se realice el trasplante del riñón donado en el receptor, pero se practica de tal forma que no es necesario retirar los riñones antiguos", comentó el cirujano en una entrevista con TVyNovelas.



"Siempre en un trasplante de órgano el manejo del receptor es muy diferente al del donador, estamos hablando de que los avances de la medicina han permitido que un cuerpo pueda aceptar el órgano de una persona de forma artificial con medicamentos que evitan el rechazo del órgano por parte del organismo", agregó Marco Antonio Covarrubias.



La cirugía de Julio Preciado duró 11 horas; tanto el cantante como su hija están fuera de peligro y se recuperan satisfactoriamente.



En una entrevista para la revista antes mecionada, Yuliana se mostró más que feliz por haber donado un riñón a su padre. "No me arrepiento para nada, hubo mucha gente que me dijo que no lo hiciera, pero gracias a los doctores y la ayuda psicológica, me ayudaron a comprender que mi vida no se iba a acabar, ¡es mi papá! no te puedo decir más".