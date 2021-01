¿Por qué la Policía demoró tanto en intervenir en la fiesta Covid de Francia?

Escuchar Nota

“No hubo intervención de la policía”, subrayó la prefectura, y precisó que los gendarmes que controlan los ejes de acceso al lugar de la megafiesta realizaron simultáneamente operaciones de control y de imposición de multas.



“La policía intentó tomar el control del lugar por primera vez el jueves por la noche, pero rápidamente estallaron enfrentamientos muy violentos con los participantes (…) Obviamente, los organizadores de la velada estaban preparados para esta acción violenta frente a la policía (…) se dio orden de retirada inmediata a los gendarmes para que realicen un estricto control de la zona”, dijo el prefecto de Île-et-Villaine Emmanuel Berthier durante una conferencia, reportó Le Figaro.



Recién 36 horas después del aviso a la gendarmería en, los policías tuvieron bajo control a los asistentes deen Lieuron. Según las autoridades policiales,por pandemia fueron multados, reportaron AFP y Le Figaro.Los participantes empezaron a salir del lugar a las 5:30 a.m. (hora local), de acuerdo con la prefectura de Ille-et-Vilaine (oeste de Francia). A las 10:15 a.m. del 2 de enero, el sitio quedó “bajo el control de la policía”. El personal policial desplegado de 200 soldados esa noche fue insuficiente, comparado con los 2,500 amantes del Rave que participaron en la fiesta, de los que solo quedaron 400 el sábado.La prefectura mencionó una “interrupción del sonido” y el desmonte de al menos una torre de sonido, durante la noche del viernes al sábado, que emitía música tecno desde la noche del jueves en dos hangares transformados en una discoteca en Lieuron, al sur de la ciudad de Rennes.A ello, se sumó que uno de los autos de la Policía de Francia fue incendiado, tres de ellos, dañados, y algunos gendarmes salieron con heridas leves por la limpieza de botellas y piedras.Tras un mapeo de las redes sociales días antes del 31 de diciembre, la Policía de Francia encontró algunos puntos importantes donde reforzar la seguridad (Loire-Atlantique, en Morbihan o en Pays de la Loire). “Las fuerzas se distribuyeron en estos posibles puntos en la víspera de Año Nuevo, lo que explica por qué las tropas eran insuficientes en Lieuron cuando los asistentes llegaron en número”, aclaró el general al mando de la región de la gendarmería de Bretaña, Pierre Sauvegrain.A pesar de queen el país, el día de la fiesta, la policía trató de controlar la situación “sin violencia”.A la salida de los manifestantes, se proporcionó a los jóvenes mascarillas, gel, pruebas de antígenos y volantes con indicaciones de cuidado sanitario (aislarse por 7 días y realizarse otra prueba después de 6 días)., el no uso de la máscara y la participación ilegal en una manifestación”, dijo la prefectura.El sábado por la mañana,, constató un fotógrafo de la AFP.El ministro del Interior francés Gérald Darmanin había convocado el viernes por la noche en París una reunión sobre esta fiesta con el prefecto y los miembros del gabinete. “Trabajé con ellos para restaurar una situación normal sin alterar la máxima integridad física de todos”, escribió en su cuenta de Twitter.