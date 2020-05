¿Por que la UIF congeló las cuentas a la Cooperativa Cruz Azul?

Escuchar Nota

"En este momento es absolutamente estable (la situación financiera de la Cooperativa) no hubo un congelamiento del total de las cuentas, fueron algunas, y en este momento ya estamos trabajando en la rehabilitación de las mismas.



"Incluso el día de hoy, el área financiera ya anticipó muchas de las quincenas de gran parte del porcentaje de la gente que colabora con la organización, hay recursos", recalcó.

"(Velázquez y Marín) se les detectaron movimientos irregulares, y están en proceso de carácter legal, ellos en respuesta, con un conjunto más de gente que estaba. con ellos han iniciado una serie de acciones de carácter legal o mediático que desembocaron en esto.



"Es lamentable que la ambición de este pequeño grupo busque afectar a una organización de la que depende más de 10 mil 500 familias", recordó.

y responde a una presunción solicitada a la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) por parte de un grupo de socios que están inhabilitados.Por lo tanto, no es una acusación formal contra alguien, dijo Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa, sobre el bloqueo sobre algunas cuentas de la institución, así como las de los directivos Guillermo Álvarez y Víctor Garcés.Hernández destacó que la información revelada anoche fue producto de una filtración en medios y no una declaración oficial de la autoridad financiera.Al momento, agregó, la institución colabora con las autoridades dando prioridad a desbloquear las cuentas de la Cooperativa, antes que las de los directivos, y aunque como organización empresarial afecta el bloqueo de recursos, no se prevé un impacto grave.El directivo confió en que las cuentas serán próximamente desbloqueadas, incluso en horas, si la UIF así lo determina.Hernández puntualizó que desde marzo pasado, cuando el grupo de ex cooperativistas encabezado por Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín fue acusado de malos manejos, la directiva trabaja con las autoridades para deslindar de responsabilidades.De acuerdo con el vocero, en la toma de las oficinas de organización en agosto del año pasado, Velázquez y Marín desviaron 100 millones de pesos a cuentas personales, en incluso uno de ellos enfrenta una acusación de fraude por 450 millones en la compañía Cerámica Azul.La Cooperativa, además de la división cementera y el equipo de futbol, cuenta con Médica Azul, firma de servicios hospitalarios; Azul Ixtapa, entre otras.