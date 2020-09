¿Por qué lo perros se huelen el trasero?

Escuchar Nota

Es posible que alguna vez hayas arrugado la nariz. No, no lo hace porque le guste el olor de su ano o de sus heces, para nada., es capaz de establecer una comunicación química de la que extrae muchos datos del otro animal.En 1975, George Preti, del Monell Chemical Sense Center en Filadelfia, y su equipo, dispuesto a ambos lados del ano del can. Justo en esta zona se alojan las glándulas que segregan los componentes químicos que los perros usan para conocerse. La apocrina es la glándula más implicada en el proceso de obtención de información pero la glándula sebácea también participa.Preti también descubrióacompañada de una serie de ácidos de cadena corta. Como es de esperar, las secreciones de los sacos anales tienen un poderoso aroma, resultado de todos los ácidos que contienen y ofrecen al can una información muy fiable. Sin embargo, la genética, la dieta y el sistema inmunológico del animal producen cambios químicos que hace que el "aroma" cambie.Por si esta potencia para detectar olores fuera poca,como los gatos y las serpientes y que está diseñado exclusivamente para la comunicación química.. Es el mismo órgano que los cánidos usan para olfatear la orina de otros perros.a través de los olores que despiden nuestros genitales, de la misma manera que dos perros se huelen el trasero cuando se conocen o cada vez que se reúnen. Pero, ¿qué es exactamente lo que necesitan saber, y cómo obtienen dicha información?Resulta que nuestra piel contiene dos tipos de glándulas sudoríparas: las ecrinas y las apocrinas.Las apocrinas, por otra parte, están localizadas en las axilas, alrededor de la areola y en los genitales., produciendo un fluido mucho más denso y fuerte que el sudor producido por las ecrinas en el resto del cuerpo. Es por eso que estas regiones del cuerpo huelen mucho más fuerte y debemos usar desodorante, por ejemplo.Los fluidos producidos por las glándulas de estas regiones transmiten una carga de información en forma de olor que es importante e irresistible para el mejor amigo del hombre. Este olor,Tambiény, si se trata de una mujer, en qué punto exacto del ciclo menstrual se encuentra.Algunos estados alteran la producción hormonal y son verdaderos magnetos para los hocicos de los canes, dígase después de tener sexo, cuando se está ovulando, amamantando, menstruando, o se está embarazada.De manera que la próxima vez que los cuadrúpedos acerquen sus narices a tus partes privadas, ten en cuenta lo que esto significa para ellos y la repercusión que puede tener en su futura interacción contigo.Con información de Muy Interesante y Agencias