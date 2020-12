¿Por qué los audífonos son accesorios muy peligrosos para la salud?

Escuchar Nota

El especialista considera que no existen audífonos que no hagan daño a la salud, pero sugiere queAdemás, si una persona usa el dispositivoexplicó el doctor.y son los audífonos los que pueden ser responsables de ello.si no es así, quiere decir quepor lo que debemos rebajar el volumen del accesorio.si se lo emplea al caminar por las calles y más si se está manejando un automóvil.Finalmente, Miasnikov instó a evitar usar artículos para limpiar los oídos, ya que