¿Por qué los diabéticos son más afectados por el Covid-19?

La pandemia por coronavirus evidenció el bajo nivel de diagnóstico, tratamiento y apego terapéutico entrea causa de la enfermedad, reconocieron expertos.José Gotés Palazuelos, endocrinólogo e internista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ) explicó que México hay más de 12 millones de adultos con diabetes, pero 1 de cada 2 personas desconoce que tiene la enfermedad.Entre los pacientes diagnosticados, dijo,por lo que está en riesgo de padecer hipo e hiperglucemia, infarto cardiaco o cerebral, insuficiencia renal o hepática y neuropatía diabética, entre otras complicaciones.Por ello, precisó, hasta un 50 por ciento de las personas con covid-19 tienen diabetes y hasta el 73 por ciento que padecen una o más comorbilidades, llega a fallecer.En la mesa redonda celebrada por Alianza entre Boehringer Ingelheim y Eli Lilly (BI-Lilly) y moderada por Gabriela Allard, presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes, respondió la pregunta del por qué los pacientes con diabetes se ven más afectados con el covid.Sin embargo, Gotés Palazuelos coincidió con Genaro Hiram Mendoza Zavala, cardiólogo clínico con especialidad en Insuficiencia Cardiaca, de que tener diabetes no debe verse como una condena de muerte tras adquirir el covid.Si bien, cada paciente debe de asumir su responsabilidad, también se deben de implementar programas dirigidos a estos sectores de riesgo para controlar su enfermedad crónica y evitar lamentables desenlaces.La diabetes, clasificada como un “asesino silencioso” porque los síntomas se presentan tras varios años de evolución, causa también un deterioro macro y microvascular que afecta diversos órganos y tejidos del cuerpo, siendo las enfermedades cardiovasculares y renales los principales motivos de discapacidad, ausentismo laboral, muerte prematura y elevados costos económicos.Los costos de la diabetes mal controlada son altos. En 2019 México ocupó el sexto lugar del ranking de los 10 territorios con mayor gasto en este rubro, lo que significó 17 mil mdd.Una cantidad que se eleva cuando los pacientes llegan al hospital por una emergencia médica y presentan otras afecciones como colesterol elevado, cáncer o algún trastorno neurológico, lo que dificulta su manejo.Actualmente, precisó Gotés Palazuelos, debe de haber un cambio en el manejo de los pacientes.Hoy se cuenta con antidiabéticos orales innovadores que han venido a cambiar el paradigma de atención de la diabetes en el adulto, entre estos, los inhibidores de la DPP-4 (iDPP-4) y los inhibidores de la SGLT2 (iSGLT2), dos antidiabéticos orales de prescripción médica que acompañados de un plan de alimentación y ejercicio pueden ser utilizados solos o combinados entre sí o con metformina, según las necesidades de cada paciente.Estos medicamentos, disponibles en una sola tableta para fomentar el apego al tratamiento, han sido diseñados para personas con necesidades de salud no cubiertas; esto significa que, a pesar de estar medicados requieren de otras opciones farmacológicas para lograr sus objetivos terapéuticos.También explicó que el iDPP-4 ofrece un buen control glucémico, pero con la particularidad de que su vía de eliminación no es principalmente renal, por lo que puede prescribirse a adultos con diabetes con hipertensión o deterioro de la función renal o hepática sin requerir ajuste de dosis, lo que evita el riesgo de hipoglucemias graves.Al respecto, Genaro Hiram Mendoza Zavala expuso que los inhibidores de la SGLT2 actúan promoviendo la eliminación de glucosa por la orina, y algunos de sus beneficios adicionales incluyen un mejor control de la presión arterial y menor probabilidad de hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca.El Día Mundial de la Diabetes (DMD) está dedicado al personal de enfermería y educadores en la materia, quienes han sido clave en su cuidado antes y durante la crisis sanitaria por covid-19.