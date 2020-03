¿Por qué México aún no pasa a la fase 2 de pandemia por coronavirus?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- México aún se encuentra en la fase 1 de la epidemia del coronavirus, debido a que no se ha encontrado ningún caso comunitario de contagio, de acuerdo con lo informado este domingo por Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud.



Según información de la Secretaría de Salud la fase o escenario 1 de la epidemia consiste en importación viral, es decir, en el país solo hay casos confirmados de personas que se contagiaron por visitar un país afectado por el virus o por estar en contacto con alguna persona que viajó a otro país.



Al respecto, el funcionario detalló que México sigue en transición a la fase 2 de COVID-19, donde los contagios son comunitarios.



"Estamos en transición porque a pesar de tener 100 casos, como límite, todos los casos, se ha encontrado un vínculo con una persona que haya viajado a un país afectado o que la persona haya viajado a un país afectado. De cualquier forma podemos decir que estamos en esta etapa de transición", explicó.



Sobre una persona de 41 años que falleció tras las consecuencias del COVID-19, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, indicó que este no se contagió en el Vive Latino, sino en el concierto de Ghost, pero que no se pudo establecer si se trata de un caso comunitario.



"No tenemos a la fecha ningún caso que haya referido estar en el Vive Latino, la persona que falleció fue a otro concierto de otro artista internacional, en donde visitó a una persona extranjera u otro país y ahí habría sido ahí el contagio", detalló.



El jueves pasado, el Consejo de Salubridad General reconoció al nuevo coronavirus COVID-19 como una “enfermedad grave de atención prioritaria” y decidió adelantar medidas típicamente recomendadas de la Fase 2 -conocida como de Dispersión Comunitaria-, entre las que estpan la reprogramación, cancelación de eventos masivos y suspensión de actividades escolares y no esenciales del gobierno.



Este domingo, el número de casos confirmados de coronavirus en México subió a 316, de acuerdo con lo informado este domingo por Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica.



Lo que representa 65 casos más respecto al sábado.



El 83 por ciento de estos casos se mantiene en aislamiento, mientras que el 16 por ciento ya registró recuperación y sólo el 1 por ciento de los casos se registran como fallecimientos, detalló



La funcionaria también detalló que los casos sospechosos se incrementaron a 793.