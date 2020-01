‘¿Por qué mi papá no me quiere?’, hija de Natália y Sergio Mayer Mori

Escuchar Nota

Mi hija está intentando hablar con su papá desde Navidad y nada! Llora y dice que lo extraña. No conozco a un ser humano más egoísta que el. Hay un Dios que todo lo ve! — Natália Subtil (@nataliasubtil) January 19, 2020

Pero mi hija ya está en una edad que poco a poco entiende las cosas, y las preguntas más frecuentes son:

- Porque mi papá no me quiere?!

- Porque papá no contesta a Mila?! — Natália Subtil (@nataliasubtil) January 19, 2020

Las que son mamás me entienden! Y que triste para nosotras tener que pasar por eso! Pero por algo son las cosas!!! — Natália Subtil (@nataliasubtil) January 19, 2020

De donde sacan tanto material? De donde inventan tantas cosas? No recibo dinero de nadie de su familia. — Natália Subtil (@nataliasubtil) January 19, 2020

Ver esta publicación en Instagram Milagartija Una publicación compartida por Sergio Mayer Mori (@smayermori) el 29 de Nov de 2019 a las 4:21 PST

La modelo brasileña, Sergio Mayer Mori,, a quien asegura que el cantante no ha contactado desde casi un mes a pesar de la insistencia de la menor, publicó Milenio En su cuenta de Twitter,y el hecho de no obtener respuesta le ha generado ansiedad y tristeza.De la misma forma,e incluso le ha hecho preguntas como: ‘¿por qué mi papá no me quiere?’ y ‘¿Por qué papá no contesta a Mila?’.en la red social, entre quienes la criticaron por hacer pública su situación y quienes expresaron su apoyo y empatía.La modelo de 31 años también, pero recibir dinero de su familia.