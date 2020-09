Por qué no debes guardar comida en los envases de yogur

Escuchar Nota

“Incluso si no se calienta en el microondas, los productos químicos pueden entrar en los alimentos almacenados en envases o bolsas de plástico”, publica la Revista de la Escuela Médica de Harvard.

Es común que reutilicemos los envases de yogur, crema o mantequilla para guardar comida en el, pero no debería de hacerse ya que no es seguro para laTe preguntarás cómo es que un envase o contenedor que ha estado contacto con un alimento puede resultar inadecuado para guardar comida de nuevo. La razón es que estos envases que tienen como función ofrecer una presentación para la venta, almacenaje y manipulación del contenido son creados y segurosNo hay un solo tipo de plástico, algunos están diseñados especialmente para reutilizarse con alimentos y otros no. Los plásticos varían según su composición decon diferentes propiedades.Pensarías que solo en el microondas los envases pueden liberar sus químicos y terminar en tus alimentos, no necesariamente.El artículo también señala que aunque las exposiciones únicas a una sustancia química específica son pequeñas, si ocurren repetidamente durante largos períodos de tiempo, sus efectos pueden acumularse, dando lugar a una variedad de resultados adversos para la salud en el futuro.Ni que decir que no debes calentar comida en el microondas en envases de un solo uso. Los plásticos liberan más productos químicos cuando se calientan. Los alimentos con grasas, principalmente las carnes y los quesos, son más propensos a absorber grandes cantidades de estos químicos.