¿Por qué no nos lo dice de frente?: ‘El Bronco’ a AMLO sobre señalamientos en La Mañanera

Escuchar Nota

Sin embargo, añadió, “como al Presidente no le gusta que le digamos las cosas, siempre contesta en las mañaneras, ¿por qué no nos convoca y nos lo dice de frente, de cara, por qué no se atreve a convocarnos a una reunión?”.



“El Bronco” recalcó, “no queremos que el presidente nos de dinero, porque él dice que la corrupción, al menos a mí no se me ha comprobado ninguna de las denuncias que han puesto en este sentido”.



, que gasten menos, o les haga señalamientos de corrupción, pues afirmó que en su caso, no se le ha comprobado ninguna de las denuncias que ha enfrentado en ese sentido.para restablecer la coordinación del Pacto Fiscal, que es un acuerdo de partes, y hoy se está violando por la Federación, porque no se está dando la concurrencia de los programas federales, ni los equilibrios financieros en base a las aportaciones de cada estado.El mandatario estatal comentó que cada que el presidente toma la palabra en las mañaneras confunde a la población, y debe dejar de hacer eso, ya que este jueves“Es cierto que han hecho inversiones a través del Insabi, que no nos ayudaron en nada, son pírricas, pero las recibimos: fueron cubrebocas y algunos respiradores en los hospitales que construimos con el dinero de los contribuyentes de Nuevo León para los nuevoleoneses”.En suma, expuso “El Bronco”, el gobierno federal “no nos ha dado ni un peso, y tampoco ha proyectado ni un peso para el presupuesto de 2021 (para la pandemia), vamos a hablar con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera y espero que rectifiquen, que hagan la modificación al presupuesto”.Rodríguez Calderón precisó, “no queremos decirle al Presidente en qué tiene que gastar el dinero que le toca a él determinar, lo que queremos es que lo invierta en los estados, que modifique el criterio del presupuesto, y que no nos lo reduzca, si el presupuesto federal no bajó ni un peso, por qué tiene que bajarlo a los estados, eso es una injusticia”.Comentó que él convoca a todos los alcaldes cuando tienen algún problema y también a los diputados cuando no están de acuerdo en algunas cosas, “esa es la función de gobernar, comprender, aguantar la crítica y no enojarnos”."El Bronco" señaló que a raíz de lo que trataron en la reunión de la Alianza Federalista del miércoles, el gobierno estatal trabaja en un documento donde le harán ver posibles soluciones al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con números y sin confrontarse.Reiteró su inconformidad de que el presidente “use las mañaneras para decirnos que no debemos gastar”. Cuestionó ¿cómo vamos a abandonar a los niños o mujeres con cáncer, a dejar de dar mantenimiento a escuelas, a quitar el subsidio al metro que se aplica para no subir las tarifas, y a no dar chalecos antibalas a los policías porque el gobierno federal canceló el Fortaseg, para incrementar el gasto del aeropuerto, el tren maya y la Refinería Dos Bocas?"Desde su casa en García, donde este jueves se informó sobre un incremento del 30 al 50 por ciento en el aforo a cines, teatros, museos y restaurantes, luego que se ha presentado una mejoría en los indicadores del semáforo epidemiológico de Covid-19, Rodríguez Calderón comentó que el presidente muy fácilmente dice a los gobernadores que piden un cambio en la distribución fiscal, “ustedes decidan de su 20 por ciento a quién le quitan y a quien le ponen”.Al respecto, señaló, no queremos eso, sino “Mientras tanto, afirmó, analizan proceder jurídicamente, en lo cual trabaja el tesorero Carlos Garza con varios asesores, para hacer un planteamiento general, pues, así como los estados de Tamaulipas, Jalisco y Colima, ya lo hicieron, Nuevo León está terminando de hacer el estudio para plantear una controversia a la Suprema Corte, con relación al Pacto Fiscal. Insistió, sin embargo, que no quieren complicarle la existencia a la Federación.Además, dijo,, y aseveró que, a cada soldado que fallece en la entidad, le dan un millón de pesos “de un seguro que pagamos con recursos nuestros”.