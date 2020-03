¿Por qué no se debe felicitar a las mujeres el 8 de marzo?

Escuchar Nota

“La conmemoración del 8 de marzo no es una flor en papel celofán, no es un desayuno para las mujeres de la oficina con rifa de electrodomésticos, no son mensajes de WhatsApp y redes sociales, de lo dulce y delicadas que somos y de cómo los hombres no podrían vivir sin nosotras, o un Gif de flores rojas. Es la exigencia de la igualdad y de la equidad entre hombres y mujeres”, considera Jacqueline L´Hoist Tapia, defensora y especialista en derechos humanos.

Sin embargo, propone alternativas, “¿Que cómo le podemos hacer para avanzar? Eliminemos el lenguaje sexista de nuestra forma de hablar, reconozcamos que las mujeres, niñas y adolescentes viven abusos sexuales y violencias diversas y acompañemos sus denuncias, busquemos la igualdad reconociendo la equidad como la herramienta para eliminar la discriminación”.



“Discutamos lo que nos afecta, lo que nos beneficia, y lo que queremos cambiar de la estructura social. Hagamos lugar para la organización y acción política colectiva en nuestros grupos sociales. El 8 de marzo es un buen día para ello. Confieso que para mí cualquier día lo es. Esta conciencia es parte de la herencia política de esas mujeres, y eso es algo que yo definitivamente celebro hoy”.



Colectivos feministas han logrado visibilizar que los mensajes para, es decir, esas acciones cotidianas y casi imperceptibles y aceptadas que suponen una supuesta superioridad masculina.Eles una fecha para recordar una serie de; sobre la libertad de decidir sobre sus cuerpos y su sexualidad y no un día para felicitarlas y menos para darles regalos como enseres domésticos o que resalten su “feminidad”.Durante este día es común ver queque más que ayudar al movimiento de las mujeres por exigir el reconocimiento de sus derechos y la erradicación de las violencias machistasAdemás, sostiene que el Día Internacional de la Mujer debe visibilizar las problemáticas a partir de la, “en el acceso a la educación, a la salud, el derecho a decidir sobre nuestras vidas, a la exigencia de un trato igualitario en el trabajo, en la familia, en la escuela y a la eliminación de la violencia a la que somos sujetas por nuestras parejas y por el entorno social”.En un artículo publicado en, L`Hoist Tapia sostiene que uno imaginaría que, “que hombres y mujeres, como parte de la naturaleza humana, deberíamos desarrollarnos armónicamente, pero desafortunadamente no es así”.Prueba de ello, afirma, es que; ellas no tienen derecho a decidir sobre su sexualidad y maternidad;; sufren acoso en el trabajo, transporte público y en la calle y,, además de que les toca asumir todos los cuidados en el hogar.“En mi opinión, las rosas, los chocolates, los días libres sólo para mujeres, los comentarios sexistas y otros ritos similares vacían de contenido a este espacio político que nace de diversas movilizaciones locales que lograron establecer un diálogo global desde hace más de cien años. Este vaciamiento provoca olvido y distracción de una problemática social recurrente, y contribuye a la inacción”, escribió en un artículo publicado enla feminista y abogada por el ITAM, Regina Larrea Maccise.Para ella la felicitación con regalos y frases analiza y anula la razón de ser del Día Internacional de la Mujer que busca generar la participación y movilización en las calles.